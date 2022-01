Mặc dù tuyết rơi vào tháng Giêng có thể không phải là điều bất thường đối với nhiều vùng đồi núi trên khắp thế giới, nhưng chắc chắn đó là sự việc xưa nay hiếm xảy ra ở sa mạc Sahara.

Tuyết rơi nhiều biến sa mạc Sahara thành xứ sở mùa đông.

Về bản chất, sa mạc thường rất khô, siêu nóng. Nhắc đến sa mạc Sahara người ta liên tưởng đến cái nắng nóng khắc nghiệt nhất, cằn cỗi nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, tuyết bất ngờ rơi nhiều trên sa mạc Sahara trong những ngày gần đây. Nơi này phủ một lớp tuyết dày đặc như biến thành xứ sở mùa đông, khác với hình ảnh thường thấy ở sa mạc.

Đây là lần thứ 5 trong vòng 42 năm qua, tuyết rơi nhiều sa mạc. Người dân địa phương ở thị trấn Ain Sefra, Algeria gần đó chứng kiến hiện tượng đóng băng khi nhiệt độ giảm xuống còn âm 2 độ C. Trong quá khứ, thời tiết nắng nóng nhất ở thị trấn có lúc đạt 58 độ C. Do vậy, những ngày này được coi là thái cực hoàn toàn khác ở khu vực sa mạc.

Ain Sefra, được gọi là Cổng vào sa mạc, ở độ cao khoảng 914 mét so với mực nước biển và bao quanh là Dãy núi Atlas.

Nhiếp ảnh gia người Algeria, Karim Bouchetata đã đăng tải những hình ảnh và video ấn tượng về thời tiết độc đáo, cồn cát đầy tuyết ở thị trấn hẻo lánh ở Bắc Phi, nơi được gọi là Cổng vào Sahara. Ông đã đến đây để được tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ ở sa mạc.

Karim Bouchetata mô tả khung cảnh như những bức tranh băng giá tuyệt đẹp, như lạc vào xứ sở mùa đông ở thị trấn Ain Sefra.

Sa mạc Sahara bao phủ phần lớn Bắc Phi, đã trải qua sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong vài trăm nghìn năm qua.

Giống như mọi nơi khác trên hành tinh, các sa mạc cũng trải qua những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm Điều này có nghĩa là ở đây từng có ít động thực vật và một ngày nào đó cây xanh và vô số động vật và côn trùng sẽ trở lại.

Tuy nhiên, đừng mong đợi điều đó xảy ra chỉ sau một đêm. Các chuyên gia hi vọng có thể phải mất ít nhất 15.000 năm nữa sa mạc Sahara mới trở lại sự sống xanh tươi.

Năm 2017, một trận bão tuyết lớn đã khiến tuyết phủ trắng xóa khắp nơi khiến giao thông đình trệ với độ dày tới một mét ở Ain Sefra.

Nhiệt độ ở sa mạc Sahara trung bình có thể lên tới 38 độ C vào mùa hè. Trong khi đó, tháng Giêng là một trong những tháng lạnh nhất, với nhiệt độ trung bình là 14 độ C.