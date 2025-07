Tuyết rơi giữa sa mạc, kính thiên văn mạnh nhất thế giới tê liệt

Kính thiên văn vô tuyến ALMA

Trận tuyết hiếm hoi tại sa mạc Atacama, nơi khô hạn nhất thế giới, đã khiến kính thiên văn vô tuyến ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) phải tạm ngừng hoạt động và chuyển sang "chế độ sinh tồn".

Hiện tượng này làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động khoa học.

Lớp tuyết dày bao phủ Khu Hỗ trợ Hoạt động của ALMA ở độ cao 2.900 mét, cách thủ đô Santiago 1.700 km về phía bắc. Hoạt động khoa học đã bị đình chỉ từ ngày 26/6.

Đại diện ALMA cho biết, chưa từng ghi nhận tuyết rơi tại trại căn cứ này trong hơn 10 năm qua, trong khi khu vực cao nguyên Chajnantor (5.104 mét) nơi đặt các ăng-ten thường có khoảng ba đợt tuyết mỗi năm.

Nhà khí hậu học Raúl Cordero từ Đại học Santiago giải thích, tuyết rơi ở độ cao 3.000 mét là "hiếm khi xảy ra".

Một trận tuyết rơi gần đây bao phủ sa mạc Atacama ở Chile. Ảnh: M. Aguirre, S. Donaire, ALMA (ESO/NOAJ/NRAO).

Trận tuyết lần này do sự bất ổn khí quyển bất thường ở miền bắc Chile, kèm theo gió mạnh (80-100 km/h) và mưa lớn gây lũ lụt, mất điện, lở đất ở các khu vực lân cận. Đây là sự kiện thời tiết có quy mô chưa từng thấy trong gần một thập kỷ.

Đài thiên văn ALMA đã kích hoạt chế độ an toàn khi nhiệt độ giảm sâu xuống âm 12 độ C (10 độ F), với cảm giác lạnh do gió là âm 28 độ C. Các ăng-ten được xoay xuống hướng gió để bảo vệ khỏi tuyết và gió mạnh.

Mặc dù ALMA được thiết kế để chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt, việc hoạt động bị đình trệ đặt ra câu hỏi về khả năng vận hành lâu dài của hệ thống trong bối cảnh khí hậu toàn cầu ấm lên.

Các mô hình khí hậu dự đoán khả năng gia tăng lượng mưa ngay cả ở vùng siêu khô hạn như Atacama, tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn sự gia tăng này đã bắt đầu hay chưa.