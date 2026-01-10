Tuyệt đối không chuyển khoản cho người lạ nếu chưa thấy tài khoản Zalo có những dấu hiệu này

Trong bối cảnh du lịch và lưu trú ngày càng phụ thuộc vào các giao dịch trực tuyến, việc chuyển khoản tiền cọc cho người chưa từng gặp mặt vẫn là điều khiến nhiều người đắn đo. Chỉ cần vài bức ảnh được đầu tư chỉn chu cùng những lời giới thiệu hấp dẫn, người thuê có thể nhanh chóng bị thuyết phục. Tuy nhiên, song song với sự tiện lợi ấy là nỗi lo về rủi ro, đặc biệt khi các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và khó nhận diện.

Chính vì vậy, nhiều người có kinh nghiệm thuê homestay, villa hay nhà nghỉ tự túc thường hình thành thói quen trao đổi trực tiếp với chủ nhà qua Zalo trước khi quyết định chuyển tiền. Việc này không nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, mà được xem như một bước kiểm tra bổ sung, giúp người có thêm cơ sở đánh giá mức độ tin cậy của đối phương trong bối cảnh thiếu tiếp xúc trực tiếp.

Khi thuê khách sạn hay homestay, nhiều người sẽ chọn liên lạc qua Zalo để tăng tính xác thực

Zalo được lựa chọn phần lớn vì nền tảng này thường gắn với số điện thoại và đời sống cá nhân nhiều hơn so với các tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Thông qua "Nhật ký hoạt động", hình ảnh cá nhân hoặc lịch sử sử dụng kéo dài, người thuê có thể phần nào nhận diện được mức độ hiện diện thật của người cho thuê trên không gian mạng. Sự hiện diện của những kết nối đời thực đó chính là tem bảo hành cho uy tín. Khi nhìn thấy cuộc sống thật của người chủ, khách hàng cảm thấy như mình đang giao dịch với một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một cái máy hay một kẻ lừa đảo giấu mặt. Những yếu tố này không đồng nghĩa với sự uy tín tuyệt đối, nhưng giúp giảm bớt cảm giác giao dịch với một danh tính hoàn toàn vô hình.

Bên cạnh đó, việc trò chuyện trực tiếp qua Zalo tạo điều kiện để người thuê kiểm chứng tình trạng phòng ở thời điểm hiện tại. Các hình ảnh quảng cáo trên nền tảng đặt phòng thường được chụp trong điều kiện lý tưởng hoặc đã qua chỉnh sửa để đạt hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất. Điều này là điều dễ hiểu trong hoạt động quảng bá, song đôi khi khiến thực tế không hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng. Khi người thuê đề nghị người cho thuê chụp ảnh phòng bằng camera thường và gửi ngay trong cuộc trò chuyện, phản ứng của đối phương có thể phản ánh phần nào mức độ sẵn sàng minh bạch thông tin.

Nhiều người sẽ tin tưởng hơn nếu nhận được hình chụp phòng khách sạn thực tế bằng camera thường

Ngoài hình ảnh, cách người cho thuê phản hồi tin nhắn cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Tốc độ trả lời, sự rõ ràng trong cách tư vấn và thái độ trao đổi trước khi nhận tiền thường được xem là dấu hiệu cho thấy mức độ chuyên nghiệp trong cách làm việc. Dù không thể đánh đồng việc phản hồi chậm với thiếu trách nhiệm, việc giao tiếp cởi mở và mạch lạc vẫn mang lại cảm giác yên tâm hơn cho người thuê, nhất là trong các giao dịch trực tiếp không qua trung gian.

Trao đổi qua Zalo cũng giúp hai bên linh hoạt hơn trong việc thỏa thuận các chi tiết nhỏ, câu chuyện trở thành cuộc trao đổi giữa người mua và người bán thuần túy. Đây là nơi diễn ra những cuộc thương lượng mềm dẻo nhất. Khách có thể rỉ tai xin giảm giá một chút, xin tặng thêm bữa sáng hay đơn giản là xin được nhận phòng sớm hơn quy định mà không mất phí. Những điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng góp phần tạo nên cảm giác giao dịch mang tính cá nhân, gần gũi và ít máy móc hơn so với việc thao tác hoàn toàn trên hệ thống tự động.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan rằng việc trao đổi qua Zalo không phải là lá chắn bảo vệ tuyệt đối trước mọi rủi ro. Một tài khoản có vẻ đáng tin vẫn có thể tiềm ẩn vấn đề, và ngược lại, không phải mọi tài khoản ít thông tin đều mang mục đích xấu. Trong môi trường giao dịch số, việc kết hợp nhiều biện pháp kiểm chứng như tham khảo đánh giá từ người thuê trước, đối chiếu thông tin trên nhiều kênh và giữ sự thận trọng khi chuyển tiền vẫn là cách tiếp cận an toàn và phù hợp nhất.