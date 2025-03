Tuyệt đối điện ảnh: Apple quay phim gà Đông Tảo bằng iPhone, nhưng cư dân mạng lại chỉ chú ý đến… đôi chân

Apple vừa ra mắt đoạn phim ngắn "Gà Đông Tảo", do đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên thực hiện, với sự tham gia của giám đốc sáng tạo Tuân Lê từ The Lab Saigon. Bộ phim khai thác hình ảnh giống gà quý hiếm của Việt Nam, từng là lễ vật cung tiến hoàng gia, nay trở thành biểu tượng văn hóa dân tộc.

Được quay hoàn toàn bằng iPhone 16 Pro Max, bộ phim tận dụng chế độ quay chậm 4K 120 fps Dolby Vision, giúp tái hiện chuyển động của gà một cách chi tiết và sinh động. Camera 48MP Ultra Wide ghi lại rõ nét những đặc điểm nổi bật như lớp vảy, ánh mắt và bộ lông của chú gà. Theo đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên, việc sử dụng iPhone giúp ghi hình linh hoạt hơn, đặc biệt khi không thể kiểm soát chuyển động của nhân vật chính. Kích thước nhỏ gọn của thiết bị cho phép thử nghiệm các góc quay sáng tạo mà không làm ảnh hưởng đến chú gà, mang lại sự tự nhiên cho thước phim.

Apple quay phim về gà Đông Tảo bằng iPhone 16 Pro Max

Nguyễn Hải Nguyên là đạo diễn chuyên thực hiện phim ngắn, MV ca nhạc và quảng cáo, với phong cách kết hợp hình ảnh sáng tạo và yếu tố hài hước. Trong khi đó, Tuân Lê, giám đốc sáng tạo của The Lab Saigon, được biết đến với các dự án liên quan đến xây dựng thương hiệu, thiết kế và truyền thông văn hóa.

Trên trang Instagram chính thức, Apple đăng tải bộ phim kèm theo mô tả: "Commissioned by Apple. 'The Đông Tảo chicken, with its monster feet, dragon-like claws and bright yellow eyes, moves with a majestic swagger.' Native to northern Vietnam, the Đông Tảo chicken is believed to bring good fortune and prosperity." (Tạm dịch: 'Gà Đông Tảo, với đôi chân khổng lồ, móng vuốt như rồng và đôi mắt vàng rực, di chuyển với phong thái oai vệ.' Có nguồn gốc từ miền Bắc Việt Nam, loài gà này được cho là mang lại may mắn và thịnh vượng.)

Tài khoản Instagram chính thức của Apple đăng tải thước phim ngắn về gà Đông Tảo - Ảnh chụp màn hình

Dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra thích thú trước ngoại hình đặc biệt của giống gà này:

- "The chicken didn't skip a single leg day." (Chú gà này chưa từng bỏ lỡ một buổi tập chân nào.)

- "Why bruh legs so big 😂" (Sao chân của nó to vậy trời? 😂)

- "It's a dinosaur. Rawrrr" (Đây là một con khủng long. Rawrrr!)

- "Absolute cinema" (Tuyệt đối điện ảnh.)

- "Godzilla ahh chicken" (Gà này là Godzilla phiên bản gia cầm à?)

Đa số bình luận từ cộng đồng mạng quốc tế đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước ngoại hình kỳ lạ của gà Đông Tảo, nhiều người ví von loài vật này với khủng long hoặc quái vật trong phim ảnh.

Gà Đông Tảo: Giống gà quý hiếm của Việt Nam

Gà Đông Tảo, hay còn gọi là gà Tiến Vua, là giống gà bản địa của Việt Nam, có nguồn gốc từ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Điểm đặc trưng nhất của loài gà này là đôi chân lớn, thô ráp với lớp vảy dày, trông như móng vuốt rồng. Gà Đông Tảo từng được dùng để tiến cống cho vua chúa thời xưa, ngày nay vẫn được xem là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

Giống gà Đông Tảo với đôi chân lớn đặc trưng - Ảnh: Internet

Do có ngoại hình độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao, gà Đông Tảo thường được nuôi theo quy trình chăm sóc đặc biệt, với giá thành khá đắt đỏ. Một số cá thể trưởng thành có thể nặng tới 6-7kg. Hiện nay, giống gà này vẫn được bảo tồn và phát triển.

Không chỉ có mặt trong nước, gà Đông Tảo còn được xuất khẩu sang một số quốc gia, giúp quảng bá hình ảnh một giống gà độc đáo của Việt Nam ra thế giới. Với ngoại hình ấn tượng và chất lượng thịt đặc biệt, gà Đông Tảo không chỉ là niềm tự hào của người Việt mà còn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.