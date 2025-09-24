Tuyển Việt Nam vượt chủ nhà Trung Quốc, dẫn đầu bảng xếp hạng, sáng cửa vô địch thế giới

Sau 4 vòng đấu tại Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, tuyển Việt Nam đang làm nên bất ngờ lớn.

Theo đó, các kỳ thủ Việt Nam đã vượt chủ nhà Trung Quốc, tạm dẫn đầu ở bảng xếp hạng đồng đội nam cờ tiêu chuẩn. Thành tích này có được bởi phong độ ấn tượng của hai kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.

Nguyễn Thành Bảo dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân với 8 điểm (toàn thắng 4 trận), bằng điểm với Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) nhưng có hiệu số phụ tốt hơn. Trong khi đó, Lại Lý Huynh thắng 3, hòa 1, có 7 điểm và tạm xếp thứ 3. Vị trí thứ 4 thuộc về Calvin Tay Yelin (Malaysia, 7 điểm), còn Doãn Thăng (Trung Quốc) có 6 điểm (thắng 2, hòa 2), xếp thứ 5.

Kết quả trên giúp tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội với 15 điểm, hơn chủ nhà Trung Quốc 1 điểm.

Tại giải vô địch thế giới, Nguyễn Thành Bảo từng giành HCB năm 2009, HCĐ năm 2011 và 2022.

Trận đấu tâm điểm vòng 5, diễn ra vào trưa nay (24/9), giữa bàn một sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Thành Bảo và Mạnh Phồn Duệ.

Với lợi thế đi trước (quân đỏ) dành cho Nguyễn Thành Bảo, trận thư hùng này có thể sẽ là bước ngoặt mở ra hy vọng vô địch lịch sử cho Việt Nam. Trước đó trong 18 lần giải vô địch thế giới được tổ chức từ năm 1990 tới nay, HCV đơn nam luôn thuộc về tuyển Trung Quốc.

Thậm chí nếu Lại Lý Huynh cũng tiếp tục chơi ổn định, tuyển Việt Nam còn có thể giành cú đúp vô địch thế giới. Trước đó ở giải vô địch thế giới năm 2022, chính bộ đôi Lại Lý Huynh và Nguyễn Thanh Bảo từng xuất sắc đoạt tấm HCV ở nội dung đồng đội nam.

Lại Lý Huynh đang là đương kim á quân thế giới. Trước đó tại giải năm 2023, anh đã giành HCB, xếp sau Mạnh Thần của Trung Quốc.

Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Việt Nam dự giải với lực lượng gồm 4 kỳ thủ: Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh (nội dung nam), Đàm Thị Thùy Dung và Kiều Bích Thủy (nội dung nữ).

Có 51 kỳ thủ tham dự nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván. Sau 8 ván, hai người có điểm cao nhất vào chung kết, các kỳ thủ còn lại thi đấu ván 9 để xác định hạng.

Đáng chú ý, năm nay tuyển Trung Quốc vắng mặt nhiều “kỳ vương” trứ danh, những người từng một thời thống lĩnh làng cờ tướng nhưng giờ đây vướng vào lao lý vì dàn xếp tỉ số. Hai kỳ thủ được cử tham dự giải vô địch thế giới 2025 đều còn rất trẻ. Tuy vậy, hai "thần đồng" Mạnh Phồn Duệ (17 tuổi) và Doãn Thăng (20 tuổi) vẫn được đánh giá cao.

"Vua cờ tướng" Vương Thiên Nhất vướng vào lao lý.

Từ cuối 2023 đến nay, làng cờ tướng Trung Quốc liên tiếp bị “rúng động” bởi một loạt bằng chứng (ghi âm, tố cáo) về mua bán, bán trận, dàn xếp kết quả.

Cuộc điều tra do các cơ quan quản lý thể thao phối hợp với Hiệp hội Cờ Tướng Trung Quốc (CXA) tiến hành đã dẫn tới việc xử phạt hàng chục cá nhân, trong đó có nhiều kỳ thủ danh tiếng bị tước danh hiệu kỹ thuật và cấm thi đấu vĩnh viễn.

Danh sách này gồm “vua cờ tướng” Vương Thiên Nhất, nhà vô địch thế giới 2019 Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Vương Nguyệt Phi, Vương Dương… Thậm chí, nhiều kỳ thủ còn phải nhận án tù.

Vương Thiên Nhất bị tuyên án 2 năm 9 tháng tù giam tại phiên tòa ở Hàng Châu vì hai tội: hối lộ và nhận hối lộ ngoài khu vực nhà nước. Triệu Hâm Hâm nhận án 4 năm 9 tháng tù vì vai trò chính trong vụ mua bán độ và hối lộ. Từ Siêu và Tạ Tĩnh cũng bị kết án tù (khoảng 2 năm 6 tháng) cùng các cáo buộc liên quan mua bán độ và hối lộ.