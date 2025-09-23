SEA Games 33 có biến lớn, tuyển Việt Nam có khả năng bị cấm 2 năm nếu dự môn thể thao này

Bi sắt, môn thể thao quen thuộc với nhiều nước Đông Nam Á, đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025.

Ngày 20/9, Liên đoàn Bi sắt Thế giới (WPBF) đã gửi công văn đến Ban tổ chức SEA Games 33, bày tỏ sự không đồng thuận với cách thức điều hành môn bi sắt ở Thái Lan.

Dù Ủy ban Olympic Thái Lan đã chỉ định Ủy ban độc lập thể thao bi sắt thay thế Liên đoàn Bi sắt Thái Lan (PAT) tổ chức, nhưng việc để cựu Chủ tịch Praphanphat tiếp tục can thiệp khiến WPBF lập tức phản đối. Ông Praphanphat hiện vướng vào nhiều lùm xùm, ảnh hưởng đến hình ảnh của môn bi sắt nên bị WPBF phản ứng gay gắt.

WPBF nhấn mạnh sẽ loại Liên đoàn Bi sắt Thái Lan khỏi hệ thống quốc tế, đồng thời cảnh báo: bất kỳ quốc gia nào vẫn tham dự môn bi sắt trong khuôn khổ SEA Games 33 dưới sự điều hành của Liên đoàn Bi sắt Thái Lan sẽ có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế trong 2 năm, cho tới kỳ SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027.

Đây là thông điệp cứng rắn, đặt các đội tuyển bi sắt khu vực Đông Nam Á vào thế khó, bởi đây vốn là môn được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận và có hệ thống giải đấu toàn cầu.

Bi sắt Việt Nam đặt mục tiêu giành 1-2 HCV tại SEA Games 33. (Ảnh: Như Đạt)

Theo kế hoạch, SEA Games 33 sẽ tổ chức bi sắt từ ngày 10 đến 15/12 với 11 nội dung (4 của nam, 4 của nữ và 3 nội dung hỗn hợp). Thể thao Việt Nam đã dự kiến đăng ký thi đấu, đặt mục tiêu giành 1-2 HCV. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đang bị treo lơ lửng.

Bi sắt chính là môn mà Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể trong gần 2 thập kỷ qua. Ở SEA Games 31 trên sân nhà Hà Nội, đội tuyển giành được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Đến SEA Games 32 tại Campuchia, Việt Nam có được 2 HCB và 5 HCĐ.

Trước đó, bi sắt Việt Nam từng gây tiếng vang vàonăm 2007, khi bộ đôi Vũ Thị Thu – Thạch Hữu Tâm bất ngờ đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thi cũng nhiều lần đem về huy chương cho thể thao nước nhà ở các kỳ SEA Games sau đó.

Có thể nói, dù chưa phải đội tuyển tốp đầu khu vực, nhưng Việt Nam luôn nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương. Chính vì vậy, nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 33 chẳng khác nào “dội gáo nước lạnh” vào nỗ lực duy trì thành tích cũng như sự phát triển phong trào bi sắt trong nước.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là Đại hội diễn ra, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu bi sắt có còn cơ hội góp mặt tại SEA Games 33, hay tuyển Việt Nam sẽ mất đi một đấu trường quan trọng để tranh tài, khiến các VĐV bị bỏ phí sự chuẩn bị suốt thời gian qua?