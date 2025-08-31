Tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc, chạm cột mốc chưa từng có trên bảng xếp hạng FIFA

Theo đó, tuyển futsal nam Việt Nam vừa lập kỳ tích chưa từng có khi vươn lên vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, đánh dấu thứ hạng cao nhất trong lịch sử futsal nước nhà.

Đội quân của HLV Diego Giustozzi được cộng 27,81 điểm, qua đó chạm mốc 1171,02 điểm và tăng 5 bậc, leo từ vị trí 31 lên 26 thế giới. Thành tích này đến từ những chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Kazakhstan và Ả Rập Xê Út trong loạt trận giao hữu quốc tế hồi tháng 4/2025.

Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam chạm đến cột mốc lịch sử kể từ khi BXH FIFA Futsal chính thức ra mắt vào ngày 6/5/2024. Với vị trí hiện tại, futsal nam Việt Nam nằm trong top 3 khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan (hạng 11) và Indonesia (hạng 23). Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 11 thế giới (top 4 châu Á, sau Thái Lan, Nhật Bản và Iran), khẳng định sự ổn định và tiềm năng của futsal nữ trong khu vực.

Futsal Việt Nam đang giữ vị thế cao trên bảng xếp hạng thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Vị chiến lược gia người Argentina, từng đưa đội tuyển nước này vô địch World Cup Futsal 2016, đã áp dụng lối chơi tấn công hiện đại, kết hợp với sự bền bỉ và kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ. Những cái tên như Trần Thái Huy, Nguyễn Thịnh Phát hay thủ môn Phạm Văn Tú đã trở thành trụ cột, góp phần tạo nên chuỗi trận thắng ấn tượng.

Khoảng 2 tuần nay, đội tuyển futsal Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal Q.8 (TP.HCM) để chuẩn bị cho Vòng loại giải futsal châu Á 2026.

Trong đợt tập trung này, HLV trưởng Diego Raul Giustozzi triệu tập 20 cầu thủ, kết hợp hài hòa giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Bên cạnh việc tiếp tục đặt niềm tin vào các trụ cột như thủ môn Phạm Văn Tú, Fixo Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Ala Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Pivo Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Thịnh Phát, những cầu thủ trẻ nổi bật tại giải quốc nội như Trần Quang Nguyên, Trịnh Công Đại, Vũ Ngọc Ánh và Nguyễn Đa Hải cũng góp mặt.

HLV Diego Raul Giustozzi tự tin hướng tới vòng loại châu Á.

Nhà cầm quân người Argentina cũng thẳng thắn thừa nhận sự vắng mặt của những trụ cột như Hồ Văn Ý hay Thái Huy ảnh hưởng tới kế hoạch của đội. Tuy nhiên, BHL đặt niềm tin vào các cầu thủ đang đóng góp cho đội tuyển như thủ môn Văn Tú, Khánh Cường và đặc biệt là Quốc Giàu, mới 16 tuổi nhưng đã được gọi lên tuyển. “Tôi làm việc cho hiện tại và cả tương lai của futsal Việt Nam”, HLV Diego Raul Giustozzi nhấn mạnh.

Trong thời gian tập huấn tại Kuwait từ ngày 9/9 đến 14/9, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với chủ nhà Kuwait (11/9 và 13/9) để lấy lại nhịp thi đấu. HLV Diego Raul Giustozzi khẳng định mục tiêu của đội là tập trung tối đa cho từng trận đấu, lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) (20/9), Trung Quốc (22/9) và Lebanon (24/9) tại bảng E.

Sự trở lại của những cầu thủ quan trọng như Minh Trí, Ngọc Linh được HLV Diego Raul Giustozzi đánh giá là có ý nghĩa lớn đối với đội tuyển. Tuy vậy, các cầu thủ này vẫn cần phải theo dõi kỹ lưỡng để đảm bảo họ đạt thể trạng tốt nhất trước khi ra sân.