Giải châu Á: Người hùng World Cup “tặng quà” cho HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam sáng cửa giành vé

“Món quà” từ người hùng World Cup

Trước thềm bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2026, LĐBĐ châu Á (AFC) công bố sự thay đổi lớn trong quy định phân nhóm hạt giống. Giờ đây, các vị trí trong nhóm hạt giống được phân định theo thành tích của mỗi đội 3 giải đấu gần nhất. Cụ thể, với vòng loại giải đấu năm 2026, điểm phân hạng sẽ được tính với hệ số: 100% thành tích năm 2024, 50% thành tích năm 2022 và 25% thành tích năm 2020.

Như vậy, những màn thể hiện của U23 Việt Nam từ thời HLV Park Hang-seo cầm quân cho đến 2 người kế nhiệm là Gong Oh-kyun và Hoàng Anh Tuấn đều tác động đến vòng loại năm 2026. Và U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn năm 2024 đã đóng góp nhiều điểm số nhất nhờ hệ số 100% và thành tích lọt vào tứ kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam có nhóm hạt giống thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026

“Món quà” từ nhà cầm quân từng đưa U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống cao nhất vòng loại U23 châu Á 2026, tránh được hàng loạt đối thủ mạnh như Uzbekistan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iraq, Qatar.

Kết quả bốc thăm đưa đoàn quân áo đỏ vào bảng C vòng loại cùng với 3 đối thủ Yemen, Singapore và Bangladesh.

U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp

Phần lớn thời gian trong 1 năm đầu tiên hợp đồng, HLV Kim Sang-sik trực tiếp làm việc với ĐTQG. Nhưng ông Kim đã có được một vị trợ lý đắc lực là HLV Đinh Hồng Vinh. Trong vai trò HLV tạm quyền ở một số giải đấu trẻ, ông Đinh Hồng Vinh đã giúp truyền đạt được những ý đồ chiến thuật nhằm xây dựng nền tảng cho U23 Việt Nam.

Để rồi, trong giải đấu đầu tiên HLV Kim Sang-sik trực tiếp cầm quân là U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam cho thấy sự sẵn sàng ở mức cao. Sau giải đấu, ngoài chức vô địch Đông Nam Á, điều quan trọng mà chiến lược gia người Hàn Quốc thu được là bộ khung tương đối hoàn thiện cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho dàn cầu thủ.

HLV Kim Sang-sik đã cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025

Một bước ngoặt lớn khác ở V.League cũng tình cờ mang tới lợi ích cho HLV Kim Sang-sik, đó là việc CLB PVF-CAND nhận lời thi đấu thay vào vị trí của CLB Quảng Nam. Như vậy, toàn bộ các tuyển thủ U23 Việt Nam đều khoác áo những CLB V.League. Một loạt những cái tên như Xuân Bắc, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Võ Anh Quân đã có lần đầu trải nghiệm ở hạng đấu cao nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng vừa đón một nhân tố Việt kiều là tiền vệ Trần Thành Trung. Cầu thủ sinh năm 2005 vừa chính thức về V.League thi đấu và chuyển từ LĐBĐ Bulgaria sang LĐBĐ Việt Nam (Thành Trung từng ra sân cho U21 Bulgaria).

Ngoài ra, không thể không kể đến lợi thế sân nhà. Với tư cách là chủ nhà bảng đấu, U23 Việt Nam sẽ được thi đấu cả 3 trận trên SVĐ Việt Trì. Những khán đài “rực lửa” của sân Việt Trì luôn là điểm tựa tinh thần tuyệt vời cho đoàn quân áo đỏ.

Môi trường V.League giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn thiện về nhiều mặt

Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik và các học trò không chủ quan. Yemen từng khiến U23 Việt Nam rất vất vả tại vòng loại cách đây 2 năm. Bangladesh và Singapore đều tràn đầy quyết tâm tạo ra bất ngờ.

U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tận dụng tối đa các lợi thế nhằm giành tấm vé lọt vào VCK U23 châu Á 2026, duy trì chuỗi thành tích góp mặt tại giải đấu kéo dài suốt từ thời HLV Miura (2016).

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026

Ngày 3/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Ngày 6/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Ngày 9/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Yemen