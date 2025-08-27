Bạn gái cố đi đánh pickleball dù mưa ngập: Xe chết máy giữa đường, chi phí sửa chữa khiến tôi điếng người

Chuyện xảy ra vào tối qua (26/8), thời điểm nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn còn úng ngập vì những cơn mưa liên tiếp sau khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ.

Thủy, 26 tuổi, một "tín đồ" pickleball chính hiệu, đã khiến bạn trai của mình rơi vào trạng thái "bất lực" khi cô nhất quyết xách xe máy vượt mưa để đến sân chơi.

Long, bạn trai của Thủy, kể lại: "Dù trời lúc ấy đã tạnh mưa nhưng mình khuyên cô ấy ở nhà cho an toàn. Thời tiết cả ngày lúc mưa lúc tạnh, không biết khi nào lại mưa tiếp, mà đã mưa thì mưa rất to, đường dễ ngập.

Tuy nhiên cô ấy cứ nằng nặc đòi đi vì sợ lỡ buổi chơi pickleball với đội. Thủy cũng bảo sẽ tìm tuyến đường ít ngập để đi. Nói mãi không được, mình đành chịu thua, chỉ biết nhắc bạn gái đội mũ bảo hiểm và mặc áo mưa cẩn thận".

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ngập úng cục bộ do mưa lớn.

Thế nhưng chưa đi tới được sân pickleball, vấn đề đã xảy đến với Thủy. Trời đổ mưa bất ngờ khiến cô không kịp trú. Nghĩ đã sắp đến nơi, Thủy cố đi mà quên để ý mức nước ngập ở đường. Hậu quả, xe máy của cô đang đi thì khựng lại, không thể nổ máy được nữa. Không còn cách nào khác, Thủy đành gọi điện cầu cứu bạn trai, đồng thời hỏi thăm người dân tiệm sửa xe gần nhất.

May cho Thủy, do Hà Nội mưa lớn cả ngày, nhiều khách hỏng xe, nên dù trời đã tối nhưng tiệm sửa xe vẫn mở cửa, chứ không nghỉ sớm như mọi khi. Tuy nhiên sau khi thợ kiểm tra, chi phí sửa xe khiến cô giật mình.

“Bạn gái gọi điện, nói thợ báo động cơ bị ngập nước, xe lại lâu chưa bảo dưỡng nên giờ gặp sự cố càng khó sửa, phải thay mới phụ kiện. Chi phí sửa chữa khoảng hơn 2 triệu đồng, một con số không hề nhỏ khiến tôi giật mình. Tuy nhiên do hôm nay xe hỏng nhiều, phụ kiện thay cũng không có sẵn nên phải để xe lại chờ đến sáng hôm sau”, Long ngậm ngùi chia sẻ.

Các tiệm sửa xe tại Hà Nội phải hoạt động hết công suất. (Ảnh minh họa)

Kết cục, Thủy không thể tới sân chơi pickleball mà đành phải ngồi chờ nước rút để bạn trai đến đón do không đặt được xe ôm. Khoản tiền sửa xe cũng khiến cô “tiếc đứt ruột”, bởi nó đủ để cô sắm một đôi giày pickleball loại xịn.

Trong khi đó, Long dù không trách bạn gái nhưng cũng dặn cô sau này cần tính toán kỹ hơn trước khi quyết định việc gì, đặc biệt khi đã được người thân khuyên can.

Hiện tại, xe của Thủy đã được sửa xong và cô cũng hứa sẽ "cẩn thận hơn" trong những lần đi đánh pickleball sau. Còn Long, anh chàng chỉ biết lắc đầu cười trừ: "Chắc mình cũng phải học chơi pickleball để đi cùng cô ấy, sau có vấn đề gì còn kịp thời xử lý".

Trời mưa do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc di chuyển tại Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Theo bà Nguyễn Lan Oanh, nguyên Phó chủ tịch nhóm Khí tượng hàng không của ICAO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hoàn lưu bão số 5 là khu vực rộng lớn bao quanh tâm bão, nơi gió và mây xoáy theo hình xoắn ốc, tạo thành hệ thống thời tiết phức tạp với gió mạnh, mưa lớn và sấm sét.

Hoàn lưu bão rất nguy hiểm, gây ra lũ lụt, sạt lở đất, và có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng con người ngay cả khi bão đã tan mạnh từ mặt đất lên cao, giàu ẩm cộng với giữ cường độ lâu khi đổ bộ.

Đặc biệt, phạm vi tác động của bão số 5 rộng, vị trí tâm ngang Bắc Trung bộ thuận kéo gió từ biển mang thêm ẩm vào Bắc Bộ là nguyên nhân gây mưa hoàn lưu diện rộng với lượng mưa lớn ở khu vực toàn TP Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ cho tới Thanh Hoá.

Vì lý do trên, người dân cần hết sức lưu ý khi tham gia giao thông, sinh hoạt, làm việc vào thời điểm này để tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc.

Từ đêm 25/8 đến sáng 26/8, Hà Nội mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm, riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, thành phố đã có khoảng 38 điểm ngập sau cơm mưa lớn kéo dài từ chiều 25/8 đến sáng 26/8: Các tuyến phố ngập sâu gồm: Cao Bá Quát, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (UBND Mai Dịch - Bệnh viện 19/8), Nguyễn Chính (ngõ 74 - mương Tân Mai), Hoàng Mai (ngõ 169 – UBND Hoàng Văn Thụ), Võ Chí Công (UDIC), Yên Duyên (Vành đai 3), ngã ba Mỹ Đình – Thiên Hiền. Khu vực phía Tây gồm: Đường 2,5 Đền Lừ, ngõ 165 Thái Hà, chợ Thành Công, Thiên Đức, Tố Hữu (Lương Thế Vinh – Trung Văn), Nguyễn Trãi (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (Miếu Đầm), Quan Nhân. Khu vực phía Nam gồm: Nguyễn Xiển (đoạn từ Nguyễn Trãi đến ngõ 214), Triều Khúc, Ngọc Hồi (số nhà 611–673), Quang Trung (nhiều điểm gần trường THPT Nguyễn Huệ, ga La Khê, chợ Hà Đông... Đây cũng sẽ là các cung đường người dân cần đặc biệt lưu ý, cân nhắc lộ trình nếu cần phải di chuyển qua nếu trời tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới.

(Tâm sự được gửi từ độc giả, tên nhân vật đã được thay đổi)