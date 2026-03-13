Tuyển Việt Nam gọi tên Việt kiều Croatia và thủ môn 1m96 từ Nhật Bản chuẩn bị cho giải châu Á

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là Vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026 với tổng cộng 31 cầu thủ.

Đây được xem là bước khởi động quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá tiềm năng của từng gương mặt trẻ, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện mình trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên sâu cho các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Danh sách lần này quy tụ khá nhiều gương mặt từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia như U16, U17 hay U18 Việt Nam. Những cái tên đáng chú ý có thể kể đến như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Nam hay Đinh Xuân Khải.

Đây đều là những cầu thủ đã tích lũy ít nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ trẻ và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt của đội tuyển U19 Việt Nam trong chu kỳ sắp tới.

Một điểm đáng chú ý trong danh sách tập trung lần này là sự xuất hiện của thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka. Sở hữu chiều cao lên tới 1m96, Nhật Ka hiện đang thi đấu cho CLB Bóng đá Đại học Ryukei tại Nhật Bản. Trước đó, thủ môn này từng được tạo điều kiện tham gia tập luyện cùng đội tuyển U20 Việt Nam trong giai đoạn đội tập huấn tại Nhật Bản năm 2024 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2025.

Bên cạnh đó, tiền đạo Antonio Moric cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Cầu thủ sinh năm 2008 mang hai dòng máu Việt Nam – Croatia hiện đang thuộc biên chế CLB NK Trnje (Croatia).

Với chiều cao 1m81, Moric được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu đa năng. Anh có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm, đồng thời chơi tốt ở vị trí tiền đạo cánh trái hoặc cánh phải. Sự linh hoạt trong lối chơi giúp cầu thủ trẻ này dễ dàng thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Dù còn rất trẻ, Antonio Moric cũng đã có một số lần được trao cơ hội ra sân trong đội một của NK Trnje thời gian gần đây.

HLV Yutaka Ikeuchi sẽ rút gọn dần danh sách tuyển U19 Việt Nam, đồng thời bổ sung thêm những nhân tố khác.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện từ ngày 17/3 đến ngày 29/3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đáng chú ý, HLV trưởng người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi sẽ không “đóng khung” nhân sự trong danh sách 31 cầu thủ ban đầu. Sau khoảng một tuần tập huấn, ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng, dự kiến rút gọn từ 10 đến 15 cầu thủ, đồng thời triệu tập bổ sung khoảng 10 cái tên khác nằm ngoài danh sách hiện tại.

Cách làm này nhằm tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong nội bộ đội tuyển, giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá toàn diện năng lực từng cầu thủ. Qua đó, những nhân tố phù hợp nhất sẽ được lựa chọn để hướng tới hai mục tiêu quan trọng trong năm 2026 và 2027.

Trước mắt, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 – sân chơi được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội trẻ trong khu vực. Sau giải đấu này, lứa cầu thủ sinh năm 2007–2008 của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào chiến dịch lớn hơn là Vòng loại U20 châu Á 2027, nơi họ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của châu lục để giành vé vào vòng chung kết.

Chính vì vậy, đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026 không chỉ đơn thuần là một đợt hội quân thông thường, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng lực lượng mới của bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới các mục tiêu dài hạn trên đấu trường khu vực và châu lục.