Tuyển Việt Nam đánh bại đội bóng Hàn Quốc, chạy đà ấn tượng cho giải đấu tranh vé World Cup

Vào chiều nay (12/3), đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước đội 1 của CLB bóng đá nữ KSPO (Hàn Quốc). Đây là trận giao hữu nằm trong chuyến tập huấn Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2026.

Ngay từ những phút đầu, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và tổ chức lối chơi khá chặt chẽ. Trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt, các cầu thủ U20 nữ Việt Nam thi đấu tập trung, duy trì cự ly đội hình hợp lý và chủ động trong các tình huống tranh chấp.

Sau hiệp 1 chưa có bàn thắng, U20 nữ Việt Nam đã tạo được bước ngoặt ở đầu hiệp 2. Phút thứ 51 (phút 6 hiệp 2), từ một tình huống phạt góc, Khánh Vy bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

U20 nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho giải U20 nữ châu Á 2026.

Có bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Okiyama Masahiko tiếp tục duy trì thế trận kỷ luật và tích cực gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Từ một tình huống pressing hiệu quả của tiền đạo U20 nữ Việt Nam, hậu vệ đội bạn chuyền về bất cẩn khiến thủ môn lúng túng, tạo cơ hội để đội tuyển U20 nữ Việt Nam ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-0.

Đánh giá về màn thể hiện của toàn đội, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Trong trận đấu với CLB bóng đá nữ KSPO (Hàn Quốc), toàn đội đã có màn thể hiện tốt và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Các cầu thủ thi đấu tập trung, kỷ luật và thể hiện được tinh thần quyết tâm cao trong suốt trận đấu. Tuy vậy, toàn đội vẫn còn nhiều điều cần tiếp tục hoàn thiện và đang từng ngày nỗ lực cải thiện. Chiến thắng này giúp các cầu thủ thêm tự tin hơn hướng tới giải đấu và mục tiêu cao nhất…”.

Theo đánh giá chuyên môn, U20 nữ Việt Nam không chỉ tổ chức phòng ngự chặt chẽ mà còn chủ động giành lại bóng để triển khai những pha phản công hiệu quả, đồng thời dần làm quen và thích nghi tốt với nhịp độ thi đấu.

Về phía đối thủ, CLB nữ KSPO là tập thể có chất lượng chuyên môn cao với tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp ngắn rất tốt. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành được kết quả tích cực.

U20 nữ Việt Nam sáng cửa vào vượt qua vòng bảng giải châu Á.

Theo kế hoạch tập huấn, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm trận đấu giao hữu cuối cùng gặp một CLB bóng đá nữ của Trung Quốc nhằm hoàn thiện chuyên môn vào ngày 14/3.

Kết thúc đợt tập huấn, ngày 15/3 toàn đội sẽ trở về Việt Nam và chuyển địa điểm tập trung vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự giải. Trong hai tuần nước rút, dự kiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko có thêm hai trận giao hữu chất lượng với đội U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24/3 và 27/3.

Các nữ cầu thủ Việt Nam liệu có thể giành vé tới World Cup?

U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A giải U20 nữ châu Á 2026 và sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ Trung Quốc (1/4), Thái Lan (4/4) và Bangladesh (7/4).

Giải đấu này có 12 đội tham dự, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Đặc biệt, 4 đội giành quyền vào bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự U20 World Cup 2026 diễn ra tại Ba Lan vào tháng 9 tới.



