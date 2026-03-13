Cầu thủ 33 tuổi bất ngờ được HLV Kim Sang-sik gọi vào tuyển Việt Nam: Cao 1m73, lần đầu lên ĐTQG

Theo nguồn tin của chúng tôi, Nguyễn Công Nhật sẽ là cái tên đầy thú vị được HLV Kim Sang-sik triệu tập ở đợt hội quân FIFA Days tháng 3 này. Cầu thủ này hiện là hậu vệ trái số 1 của CLB Hà Nội và được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho tuyển Việt Nam.

Nguyễn Công Nhật sinh 12/05/1993, từng có hơn 6 năm khoác áo CLB Đà Nẵng (2019-2025), trước khi chuyển tới CLB Hà Nội theo dạng cho mượn vào đầu mùa giải 2025/26.

Sau giai đoạn đầu nỗ lực thích nghi, Công Nhật dần chiếm được vị trí tại CLB Hà Nội. Anh bắt đầu được đá chính từ vòng 4, sau đó liên tục được ra sân. Công Nhật chỉ vắng mặt ở vòng 7, còn lại được xếp đá chính liên tiếp từ vòng 8 tới vòng 15 vừa qua và luôn chơi trọn vẹn 90 phút.

Từ một bản hợp đồng bị đặt dấu hỏi về năng lực, cầu thủ người Huế dần khẳng định được vị thế của mình, qua đó trở thành lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ trái của đội bóng Thủ đô.

Và rồi không dừng lại ở đó, Công Nhật còn lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik, với cơ hội được khoác áo tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Công Nhật (số 22, hàng dưới, ngoài cùng bên phải) trong trận ra mắt CLB Hà Nội tại vòng 4 (hòa Thể Công 1-1).

Tất nhiên, cầu thủ này sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều cầu thủ tên tuổi khác như Quang Vinh, Văn Hậu, Văn Vĩ… Tuy nhiên chỉ riêng việc được gọi lên ĐTQG ở tuổi 33 cũng đã là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của Công Nhật.

Nếu thể hiện tốt trong thời gian tới, hậu vệ cao 1m73 này hoàn toàn có cơ hội tham dự AFF Cup 2026 vào tháng 8 tới, và xa hơn có thể là Asian Cup 2027.