Tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc, phó tướng thầy Kim tiết lộ: "Đội thắng nhờ thay đổi 1 điều"

“Trước hết, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ U22 Việt Nam. Đây là một trận đấu mà toàn đội đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ thắng lợi của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc vào tối 12/11, trong lượt trận mở màn giải giao hữu Panda Cup 2025.

Phạm Minh Phúc tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ đối phương để lập công ở phút 81.

Nhà cầm quân sinh năm 1971 cho biết chiến thắng 1–0 không chỉ là kết quả, mà là “phần thưởng cho một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật”. Ông đặc biệt hài lòng khi các cầu thủ đã “chơi tập trung, kiểm soát được nhịp độ và xử lý tốt các thời điểm quan trọng của trận đấu”.

“Điều tôi hài lòng nhất là sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm – đây là những yếu tố chúng tôi đã rèn luyện rất kỹ trong thời gian qua”, HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Khi được hỏi về sự khác biệt so với hai lần đối đầu trước đó với U22 Trung Quốc (thua 1–2 vào tháng 9/2024 và hòa 1–1 vào tháng 3/2025), ông Vinh chỉ ra yếu tố mang tính quyết định:

“Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy thi đấu và tính chủ động của đội. Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Còn hôm nay, U22 Việt Nam chủ động pressing, giữ được cự ly đội hình và biết cách kiểm soát thế trận bằng những pha luân chuyển bóng hợp lý. Sự thay đổi đó đã giúp U22 Việt Nam thắng trận”.

U22 Việt Nam bất bại trước U22 Trung Quốc trong năm 2025.

Bên cạnh đó, người được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao dẫn dắt U22 Việt Nam nhấn mạnh tinh thần kỷ luật và bản lĩnh của các cầu thủ trong những thời điểm then chốt, đặc biệt là giai đoạn cuối trận. “Tôi cũng phải nói rằng đội ngũ ban huấn luyện đã phân tích kỹ đối thủ, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn, và các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ đó trên sân,” ông Vinh chia sẻ.

Khép lại, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định: “Chiến thắng này cho thấy tập thể U22 Việt Nam đang đi đúng hướng, từng bước trưởng thành và gắn kết hơn”.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 15/11, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Uzbekistan, còn chủ nhà U22 Trung Quốc đối đầu U22 Hàn Quốc. Hiện tại, U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc cùng có được 3 điểm, nhưng đội bóng xứ Kim chi tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (+2 so với +1).