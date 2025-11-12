Đi xé vé pickleball, gái xinh bị lừa đau điếng: "Đừng có dùng chiêu trò phản cảm như vậy nữa"

Tôi là một nữ nhân viên văn phòng rất mê pickleball, cứ rảnh là lại rủ bạn bè đi “xé vé” (đánh giao lưu với người lạ), vừa vận động, vừa giải trí cho vui.

Tuần trước, thấy có một CLB tuyển người chơi xé vé, quảng cáo rầm rộ: “Trình chơi từ 8 tháng trở lên, có thầy hướng dẫn, sân đẹp, người vui”. Thấy trình độ đối thủ cũng ngang tầm mình, giá cả lại hợp lý, tôi bèn đăng ký đi thử ngay, lòng háo hức, thậm chí còn nghĩ nếu hợp đội thì mình xin gia nhập để chơi cố định luôn.

Ấy vậy mà vừa bước chân vào sân, tôi đã thấy có gì đó sai sai. Cả nhóm chơi hôm ấy, gần như toàn người mới toanh. Cảm giác họ có khi chưa rành luật, cách cầm vợt, di chuyển còn lóng ngóng. Tôi không phải tay vợt chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ để nhận ra trình này không phải 8 tháng, mà có lẽ là… 8 ngày thì đúng hơn.

Tôi vừa chơi mà vừa lắc đầu ngán ngẩm. Đối phương đánh đường bóng bay lung tung, mỗi pha chỉ được 2-3 lần chạm vợt là kết thúc. Người được giới thiệu là “thầy dạy pickleball” đánh cũng chẳng khá hơn tôi, còn mắc lỗi vặt nhiều. Đánh được nửa set mà tôi đã thấy chán, cảm giác như bị lừa. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Những gì diễn ra ở buổi xé vé khiến tôi bực tức bỏ về giữa chừng.

Vừa hết set đấu, chủ tịch CLB bỗng đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu gói tập luyện thể hình, gói sản phẩm dinh dưỡng phụ trợ, rồi khóa massage chăm sóc sức khỏe, trị đau mỏi cổ vai gáy cho dân văn phòng… đủ cả. Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ, hóa ra đây không hẳn là sân pickleball, mà là nơi đội lốt để bán các gói sản phẩm sức khỏe.

Không giữ nổi bình tĩnh, tôi xách vợt đi về ngay lập tức, không quên bảo thẳng với vị chủ tịch CLB pickleball kia: “Em chỉ cần tìm nơi để đánh pickleball, các anh đừng có dùng chiêu trò phản cảm đó để dụ người ta đến sân rồi làm vậy nữa, mất thời gian của nhau lắm”.

Về đến nhà tôi vẫn không khỏi ấm ức. Một buổi tối tưởng như được vận động vui vẻ trên sân pickleball lại biến thành “cục tức”. Có lẽ từ nay tôi sẽ hạn chế xé vé ở những sân lạ, ít lui tới, để tránh gặp phải trường hợp tương tự.

Lời khuyên từ chuyên gia pickleball Chia sẻ câu chuyện của độc giả trên với một HLV, đồng thời cũng là người quản lý một sân pickleball tại Hà Nội, chúng tôi nhận được lời khuyên: “Trước khi đi xé vé, người chơi hãy tìm hiểu kỹ sân mình sắp tới. Nên xé vé tại những sân uy tín, được người chơi khác đánh giá tốt. Nếu đăng ký chơi cùng một hội nhóm, hãy xin video nhóm đó thi đấu để nắm bắt được trình độ thực sự của họ trước khi quyết định đăng ký chơi giao lưu cùng. Trong trường hợp gặp phải những hội nhóm “đội lốt” picklelball để thực hiện mục đích khác, bạn hãy thẳng thắn lên tiếng nếu cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên sau đó, bạn cũng không nên để vụ việc trở thành mối bận tâm quá lớn. Hãy coi đó như một “tai nạn” nhỏ, vui vẻ khép lại nó và tiếp tục tận hưởng niềm vui cùng pickleball”.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)