Tuyển Hàn Quốc thắng tưng bừng, mở rộng cửa tranh cúp vô địch với Việt Nam và Trung Quốc

Vào chiều nay (12/11), giải giao hữu Panda Cup 2025 chính thức khởi tranh bằng cặp đấu giữa U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan. Trước đó hơn nửa năm, hai đội từng gặp nhau ở giải giao hữu CFA Team China và U22 Hàn Quốc đã thắng 3-1. Vì vậy, đại diện Đông Bắc Á được đánh giá cao hơn trong lần tái đấu này.

Hiệp 1 chứng kiến màn trình diễn chặt chẽ của U22 Uzbekistan. Dưới sự chỉ huy của tiền vệ đội trưởng 19 tuổi Dilshod Abdullaev - tài năng thuộc CLB Pakhtakor - họ kiên cường chống đỡ hàng loạt pha tấn công từ U22 Hàn Quốc, đặc biệt là những đường bóng bổng và phối hợp biên tốc độ. Kết thúc 45 phút đầu tiên, tỷ số vẫn là 0-0.

U22 Uzbekistan chỉ đứng vững được trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, sức ép từ U22 Hàn Quốc cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 56, tiền đạo Jung Seung Bae (Suwon FC) di chuyển thông minh từ cánh phải, dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số sau một pha phối hợp nhanh trong vòng cấm.

Những phút còn lại, U22 Uzbekistan cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, nỗ lực đáng kể nhất của họ chỉ là cú sút xa của Nurlan Ibraimov nhưng không thể đánh bại thủ môn Hàn Quốc. Khi trận đấu trôi về cuối, cầu thủ vào sân thay người Kim Hyun Jun ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Xứ kim chi ở phút 88.

U22 Uzbekistan nỗ lực dâng cao nhưng lại dính đòn hồi mã thương.

Với kết quả này, U22 Hàn Quốc tạm vươn lên nhóm đầu bảng Panda Cup. Trong khi đó, U22 Uzbekistan sẽ chạm trán U22 Việt Nam ở lượt đấu kế tiếp, trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính và đáng chờ đợi.

Cũng trong tối nay, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc.