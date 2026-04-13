Tuyển Việt Nam đại thắng Malaysia, mở rộng cánh cửa vào bán kết giải Đông Nam Á

Vào chiều nay (13/4), U17 Việt Nam bắt đầu bước vào tranh tài tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Theo điều lệ, giải đấu có 12 đội chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất vào bán kết.

Những lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Và trong ngày ra quân, thầy trò HLV Roland chạm trán với U17 Malaysia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo ra sức ép. Phút 6, Văn Dương thử vận may với cú sút xa nhưng chưa chính xác. Chỉ ít phút sau, tiền đạo này lại có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng không thể tận dụng.

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Malaysia.

Dù vậy, điều gì đến cũng phải đến. Phút 12, từ quả phạt góc bên cánh phải, Sỹ Bách bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Roland chơi hưng phấn hơn, trong khi U17 Malaysia dần tỏ ra lép vế.

Phút 27, cách biệt được nhân đôi. Một pha phối hợp đẹp mắt giữa Quý Vương, Đại Nhân và Sỹ Bách đã khép lại bằng cú đệm bóng cận thành chính xác của chính Sỹ Bách. Đến phút 38, U17 Việt Nam tiếp tục khiến khán giả mãn nhãn khi Quý Vương đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang để Văn Dương dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. U17 Malaysia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng điều đó chỉ khiến họ lộ ra nhiều khoảng trống hơn. Phút 56, từ một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, trung vệ Mạnh Cường bất ngờ băng lên dứt điểm lạnh lùng như một tiền đạo, ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam.

Trong khoảng thời gian còn lại, khi thể lực suy giảm và tinh thần đi xuống, U17 Malaysia gần như buông xuôi. U17 Việt Nam cũng chủ động rút dần các trụ cột, giữ sức cho chặng đường tiếp theo. Chung cuộc, U17 Việt Nam có được thắng lợi với tỉ số 4-0.

Một chiến thắng không chỉ đậm về tỷ số mà còn cho thấy sự vượt trội về lối chơi, tổ chức và bản lĩnh của U17 Việt Nam.

Đồng thời, với việc hai bảng B và C đã diễn ra với những kết quả U17 Lào hòa U17 Myanmar 0-0 (bảng B), U17 Campuchia hòa U17 Singapore (0-0), nhiều khả năng hai đội nhì của hai bảng đấu này chỉ có thể giành tối đa 4 điểm. Các đội U17 Thái Lan (bảng B) và U17 Australia (bảng C) đều cho thấy sức mạnh vượt trội khi thắng đậm ở ngày ra quân, qua đó trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng.

Bởi vậy, nếu thắng U17 Timor Leste ở lượt trận tiếp theo vào ngày 16/4, U17 Việt Nam sáng cửa giành vé vào tứ kết. Đồng thời, một trận thắng đậm cũng sẽ giúp thầy trò HLV Roland thêm lợi thế cạnh tranh ngôi đầu bảng với U17 Indonesia khi hai đội gặp nhau ở lượt cuối vào ngày 19/4.