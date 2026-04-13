Cầu thủ châu Âu giá 24 tỷ lên tiếng về tin đồn có gốc Việt Nam, hé lộ thêm sự thật ngỡ ngàng

Những ngày qua, một số phương tiện truyền thông lan truyền thông tin về trung vệ Kenneth Schmidt. Theo tin đồn này, cầu thủ người Đức có gốc Việt Nam nhưng đang được Liên đoàn bóng đá Madagascar mời gọi. Tuy nhiên mới đây, chính bản thân Kenneth Schmidt đã phủ nhận toàn bộ câu chuyện nói trên.

Theo đó, cầu thủ sinh năm 2002 cho biết anh chỉ mang hai quốc tịch Đức và Nigeria, đồng thời không có gốc Việt Nam hay Madagascar như đồn đoán. Điều này đồng nghĩa những tin đồn rằng trung vệ này có đủ điều kiện về khoác áo tuyển Việt Nam hay chuyện được LĐBĐ Madagascar liên hệ đều là tin thất thiệt.

Kenneth Schmidt chỉ mang hai quốc tịch Đức và Nigeria, đồng thời phủ nhận việc mình có gốc gác Việt Nam hay Madagascar.

Kenneth Schmidt sinh ra và lớn lên tại Đức, từng có nhiều năm khoác áo đội trẻ SC Freiburg. Sở trường của cầu thủ này là vị trí trung vệ, đồng thời có thể chơi hậu vệ cánh trái.

Vào năm 2023, Kenneth Schmidt được đôn lên đội một SC Freiburg. Đến ngày 17/3/2023, anh ra sân trong trận đấu với Juventus ở vòng 1/8 Europa League – một trong những khoảnh khắc lịch sử của sự nghiệp. Hai ngày sau, anh tiếp tục có màn trình làng Bundesliga khi vào sân ở trận hòa Mainz 1-1. Đến ngày 1/4, Schmidt có trận đá chính đầu tiên tại Bundesliga, chơi 59 phút trong trận hòa 1-1 với Hertha Berlin.

Mùa đó, trung vệ này có tổng cộng 13 lần ra sân, bao gồm 10 trận tại Bundesliga, 1 trận tại Cúp Quốc gia Đức và 2 trận ở đấu trường danh giá Europa League. Điều này giúp Kenneth Schmidt được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 3 triệu euro (khoảng 90 tỷ đồng) vào tháng 6/2023. Tuy nhiên hiện tại con số trên giảm xuống chỉ còn 800 nghìn euro (hơn 24 tỷ đồng).

Kenneth Schmidt từng nhiều năm khoác áo các đội tuyển trẻ Đức.

Mùa trước, Kenneth Schmidt được cho mượn tới Hannover 96 trong 6 tháng nhưng không thể hiện được nhiều. Tới kỳ chuyển nhượng hè 2025, SC Freiburg quyết định bán cầu thủ này cho Düsseldorf với giá 400 nghìn euro.

Trong giai đoạn 2019 đến 2023, anh từng liên tục được gọi lên đội U18, U19, U20 và U21 Đức, ghi 2 bàn sau 19 lần ra sân. Tuy nhiên sau đó khả năng phát triển của Kenneth Schmidt chững lại. Và với tình hình hiện tại, sẽ không dễ để trung vệ này có cơ hội khoác áo tuyển Đức hay Nigeria.