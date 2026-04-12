Tuyển Việt Nam 2 lần sút tung lưới đội bóng Nhật Bản, thu về bài học quý trước giải châu Á

Hôm nay (11/4), đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, gặp đội bóng đến từ Đại học Aichi Toho. Trận đấu diễn ra theo thể thức 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút và khép lại với tỷ số hòa 2-2.

U17 nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Từ đường chuyền của Minh Ánh, Yến Linh khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới, giúp đội dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, đối thủ nhanh chóng có bàn gỡ hòa ở phút 12. Sau tình huống bóng được đưa ra biên, từ một đường chuyền vào các cô gái Nhật Bản dứt điểm trực diện khung thành, quân bình tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, Đại học Aichi Toho vượt lên dẫn 2-1 ở phút 57. Dù vậy, U17 nữ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 62 do công của Thanh Lam.

Trận hòa 2-2 trước Đại học Aichi Toho khép lại chuỗi giao hữu của U17 nữ Việt Nam tại Nhật Bản, giúp toàn đội tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn, hoàn thiện đội hình và nâng cao bản lĩnh thi đấu trước khi trở về nước và bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo cho VCK U17 nữ châu Á 2026.

Trước đó, U17 nữ Việt Nam mở màn chuyến tập huấn bằng trận đấu với đội bóng trường THPT Fujieda Junshin vào ngày 7/4 và để thua với tỉ số 0-5. Một ngày sau, toàn đội bước vào trận đấu tập thứ hai gặp trường THPT Iwata Higashi. Lần này, U17 nữ Việt Nam cho thấy nhiều sự tiến bộ khi hòa 0-0.

Tại VCK U17 nữ châu Á 2026, những lá thăm may rủi đưa U17 nữ Việt Nam vào bảng A. Đội sẽ lần lượt chạm trán U17 Thái Lan (1/5), U17 Trung Quốc (4/5) và U17 Myanmar (7/5). Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao nhưng cũng rộng mở cơ hội đi tiếp cho U17 nữ Việt Nam, bởi ngoài chủ nhà U17 Trung Quốc mạnh hơn, hai đối thủ còn lại đều được đánh giá ngang tầm.

VCK U17 nữ châu Á năm nay cũng là lần đầu tiên giải đấu được tăng số đội tham dự lên thành 12 đội. Các đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.