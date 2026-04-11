V.League: Xuân Son "tịt ngòi" trong ngày HAGL gây sốc; Tiến Linh bất lực nhìn đội nhà thảm bại

Bất ngờ nhất phải kể đến thắng lợi 2-1 của HAGL ngay trên sân Thiên Trường. Trước trận đấu này, đội chủ nhà Nam Định đang có phong độ cực cao với 4 trận toàn thắng, trong khi đội khách lại thua 3, hòa 1. Nhưng rồi điều ít ai ngờ đến đã xảy ra.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Nam Định chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Tuy nhiên, HAGL cho thấy sự lì lợm với lối chơi phòng ngự kín kẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Đội khách thậm chí đã có lúc đưa bóng vào lưới chủ nhà ở phút 15, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chơi bóng bằng tay.

Trong thế trận bị ép sân, HAGL bất ngờ tung đòn kết liễu ở phút bù giờ hiệp 1. Tận dụng pha thoát xuống thông minh, Batista Conceicao đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 1-0.

HAGL bất ngờ giành 3 điểm tại Thiên Trường.

Bước sang hiệp 2, CLB Nam Định đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của HAGL, đội chủ nhà vẫn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Phút 58, cú sút xa của Caio Cesar đưa bóng dội cột dọc đầy tiếc nuối.

Nỗ lực của CLB Nam Định cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 72 khi Lý Công Hoàng Anh tung cú dứt điểm ấn tượng, quân bình tỷ số 1-1. Những tưởng đây sẽ là bước ngoặt giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ thì bất ngờ lại xảy ra.

Phút 82, từ một tình huống lên bóng không quá nguy hiểm, Lương Thanh Ngọc Lâm bất ngờ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL, khiến sân Thiên Trường chết lặng.

Xuân Son tịt ngòi trong ngày CLB Nam Địn thua trận.

Những phút cuối, CLB Nam Định dốc toàn lực tấn công, nhưng sự thiếu sắc bén ở các tình huống quyết định khiến họ không thể tìm được bàn gỡ. Thậm chí, hai đội còn thêm một lần đưa bóng trúng cột dọc trong quãng bù giờ.

Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ trước Nam Định ngay trên sân khách - một kết quả đủ sức khiến cuộc đua tại V.League thêm phần khó lường.

Sau 18 trận, HAGL có 18 điểm, vượt qua CLB Thanh Hóa để leo lên xếp thứ 11 với 2 điểm nhiều hơn. Đội bóng Phố núi cũng nới rộng cách biệt với vị trí thứ 13 của CLB Đà Nẵng lên thành 6 điểm, bởi ở trận đấu cùng giờ đội chủ sân Chi Lăng đã thua SLNA 0-1 tại Vinh.

Cục diện V.League sau loạt trận tối 11/4.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM thua đậm 0-3 trước CLB Hải Phòng. Đây là trận đấu HLV Lê Huỳnh Đức có lần đầu tiên để Tiến Linh ngồi dự bị. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 đá chính ở cả 17 vòng.

Tuy nhiên điều này không giúp sức tấn công của CLB Công an TP.HCM được cải thiện. Họ chơi lép vế và phải nhận liên tiếp các bàn thua. Joel Tagueu lập cú đúp ở phút 30 và 61, sau đó Trung Hiếu ấn định thắng lợi cho CLB Hải Phòng ở phút 75.

Thắng trận này, đội chủ sân Lạch Tray có 27 điểm, vượt qua chính CLB Công an TP.HCM với 1 điểm nhiều hơn để chen chân vào top 5.