Tuyển Việt Nam thắng đậm trên đất Australia, giữ mạch bất bại để đua vô địch

U15 nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng khi tham dự giải giao hữu quốc tế Commbank Emerging Championships 2026 tại Australia. Sau trận hòa 1-1 trước đội U15 nữ Queensland Maroon ở trận ra quân ngày 10/4, đội đã xuất sắc đánh bại U15 nữ Tasmania với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ hai vào sáng nay (11/4).

Phút 4, từ đường chuyền trả ngược của đồng đội, Ma Ngọc Ánh tung cú sút xa hiểm hóc từ khoảng 25m vào góc chết, mở tỷ số 1-0 cho U15 nữ Việt Nam.

Phút 23, Lê Thị Bảo Trâm thoát xuống tận dụng cơ hội nhân đôi cách biệt sau một pha dứt điểm chính xác. Đến phút 30, Quỳnh Lâm nhận đường chuyền ra của đồng đội, sút xa góc chết từ khoảng 25m, giúp đội tuyển tạo lợi thế 3-0 ngay trong hiệp một.

U15 nữ Việt Nam bất bại sau 2 trận đã đấu.

Sang hiệp hai, đội bạn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 50 sau tình huống đá phạt góc thành bàn. Dù vậy, U15 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chắc chắn để bảo toàn chiến thắng.

Chung cuộc, các cô gái trẻ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1, qua đó có thêm sự tự tin trước trận đấu tiếp theo gặp Đội U15 nữ NSW Sky vào ngày 12/4.

Trước đối thủ có thể hình tốt hơn, U15 nữ Việt Nam vẫn chủ động kiểm soát thế trận và có được thắng lợi thuyết phục.

Giải CommBank Emerging Championships 2026, diễn ra từ ngày 9/4 đến 15/4 tại Trung tâm Home of the Matildas (Bundoora, Melbourne). Đây là sân chơi phát triển tài năng trẻ uy tín của bóng đá Australia, quy tụ các đội trẻ hàng đầu và các đội khách mời quốc tế.

Giải đấu nằm trong hệ thống phát hiện và bồi dưỡng cầu thủ trẻ của bóng đá Australia, tạo môi trường thi đấu chất lượng cao, giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Việc tham dự giải là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát quốc tế, nâng cao chuyên môn, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Australia trong công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ.

