HLV châu Âu nguy cơ bị VFF phạt nặng sau hành vi phản cảm với trọng tài gây xôn xao V.League

Theo đó, HLV Velizar Popov của CLB Thể Công đang đối diện nguy cơ phải nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF.

Mọi việc bắt nguồn từ những phút bù giờ hiệp 2 trận đấu giữa Thể Công và Thanh Hóa vào tối qua (10/4). Wesley Nata (Thể Công) bị Thanh Nam (Thanh Hóa) phạm lỗi, nhưng trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn sau khi xem VAR quyết định không rút thẻ. Ông nhận định trước đó Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi với Trịnh Văn Lợi để tạo ra tình huống Nata có bóng.

Điều này khiến HLV Popov nổi nóng. Và rồi ngay sau tình huống này, Wesley Nata lại bị Thanh Nam phạm lỗi tiếp. Lần này trọng tài rút thẻ vàng phạt cầu thủ Thanh Hóa nhưng có vẻ như ông Popov cho rằng quyết định đó vẫn là nhẹ tay nên lao tới sát đường biên để phản ứng.

Thậm chí ngay cả cầu thủ của Thanh Hóa là Rimario cũng phải chạy đến giữ chiến lược gia này lại để hạ hỏa. Trọng tài chính rút thẻ vàng phạt HLV này, khiến ông càng bức xúc. Không rõ HLV Popov đã nói gì, nhưng chỉ 3 giây sau, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn lại rút tiếp một thẻ vàng nữa, đồng nghĩa với một thẻ đỏ.

HLV Popov sau đó tháo thẻ tác nghiệp đeo trên cổ và ném đi với vẻ mặt đầy giận giữ.

Với những hành vi này, chiến lược gia người Bulgaria đối diện nguy cơ phải nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF. Còn nhớ tại V.League 2023/24, HLV Trần Tiến Đại của CLB CAHN từng bị phạt 20 triệu đồng, cấm chỉ đạo 5 trận vì hành vi phản ứng trọng tài và ném thẻ tác nghiệp của mình đi. Báo cáo trận đấu sau đó nhận xét đó là “hành vi rất phản cảm”.

Về phía CLB Thể Công, ở buổi họp báo sau trận, trợ lý Văn Biển bày tỏ:

“Hôm trước, HLV Popv có nói rằng vấn đề trọng tài để truyền thông đánh giá, vì đó là những tình huống rõ mười mươi trên sân. Hôm nay tôi xin phép không nói về vấn đề trọng tài nhưng tôi bất bình về thẻ đỏ của HLV Popov.

Tôi cho rằng một trọng tài FIFA nhưng xử lý như vậy là không đúng. Thứ nhất, tình huống đó HLV Popov đang nói chuyện với cầu thủ. Thứ hai, ông ấy chỉ hỏi tình huống đó sao cầu thủ của Thanh Hóa không phải nhận thẻ vàng. Trọng tài Ngô Duy Lân nói đó là bóng đá, sau đó gọi trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn vào cho thẻ.

Bản thân tôi vốn rất bình tĩnh kiềm chế nhưng trong tình huống đó tôi cảm thấy bức xúc và không đáng”.

CLB Thể Công thắng nhọc Thanh Hóa với tỉ số 1-0.

Ở trận này, Thể Công có 2 lần không được công nhận bàn thắng trong hiệp 1. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn thắng 1-0 nhờ quả đá 11m thành công của Pedro Hendrique ở phút 72.

Thắng trận, đội quân của HLV Popov củng cố vị trí thứ hai với 38 điểm, kém CLB CAHN 6 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Thanh Hóa vẫn chỉ có 16 điểm và có nguy cơ bị HAGL (15 điểm) vượt qua sau vòng 18.