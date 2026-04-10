Chỉ trích trọng tài V.League là "sát thủ chuyên nghiệp", HLV châu Âu vẫn thoát án, không bị VFF phạt

"Tôi bị phạt khi đang cố gắng hò hét học trò. Tôi không bất ngờ. Ông ấy là một sát thủ chuyên nghiệp".

Đó là phát biểu của HLV Popov nhắm vào trọng tài Lê Vũ Linh sau vòng 17 V.League 2025/26 vào cuối tuần trước. Chiến lược gia người Bulgaria nhắc lại lần bị trọng tài này phạt thẻ đỏ khi còn dẫn dắt CLB Thanh Hóa trong trận hòa CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM) 2-2 ở vòng 13 V-League 2024/25. Phát ngôn trên nằm trong chuỗi phản ứng của HLV Popov với việc trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận bàn thắng cho Thể Công.

Tình huống diễn ra ở phút 70 khi Thể Công đang bị SLNA dẫn 1-0. Từ quả ném biên của đồng đội, Kyle Colonna đánh đầu ngược cho Lucao Vinicius dứt điểm ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận khi cho rằng trước khi kiến tạo, trung vệ của Thể Công đã phạm lỗi đẩy sau với Lê Nguyên Hoàng. Sau khi xem lại băng hình nhờ VAR, vị trọng tài này vẫn giữ nguyên quyết định.

Đáng nói, dù chỉ trích trọng tài nhưng cuối cùng HLV Popov đã không bị Ban kỷ luật VFF xử phạt hay bị ban tổ chức giải nhắc nhở. Ông vẫn sẽ được cầm quân khi CLB Thể Công đón tiếp CLB Thanh Hóa tại vòng 18 vào tối nay (10/4).

HLV Popov nổi tiếng là một chiến lược gia có cá tính mạnh.

Còn nhớ ở mùa giải này, HLV Gerard Albadalejo khi còn dẫn dắt CLB Ninh Bình từng bị phạt 10 triệu, cấm chỉ đạo 2 trận khi có những lời lẽ gay gắt, chỉ trích trọng tài ở trận thua CLB CAHN 2-3 ở vòng 12.

Xa hơn, những HLV như Vũ Tiến Thành, Nguyễn Đức Thắng và nhiều người khác cũng từng bị phạt bởi phát ngôn ở buổi họp báo trong trận khi nhắm về trọng tài.

Một diễn biến đáng chú ý trong tuần qua là việc CLB Thể Công gửi công văn xin đổi người trả lời họp báo sau trận. Đội bóng này đề xuất cho trợ lý Nguyễn Văn Biển thay HLV trưởng Velizar Popov dự họp báo, tuy nhiên VPF đã không chấp thuận.