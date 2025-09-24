Tuyển Việt Nam đại thắng đối thủ Tây Á, xuất sắc đoạt ngôi đầu bảng giải châu lục

Việt Nam 4-0 Lebanon (vòng loại Futsal châu Á 2026)

Sau 2 trận thắng đậm, tuyển Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026 với tâm lý vô cùng thoải mái. Và trước đối thủ kém khá xa trên bảng xếp hạng thế giới là Li Băng (hạng 54), đội quân của HLV Diego Giustozzi (hạng 26) đã không gặp nhiều khó khăn để giành 3 điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã giành quyền kiểm soát thế trận, đẩy tuyển Li Băng vào thế phải lùi đội hình về phòng ngự. Tuy nhiên hàng thủ của đội bóng Tây Á cũng chỉ trụ vững được đến giữa hiệp 1.

Phút thứ 9, các cầu thủ Việt Nam cướp bóng sau đường chuyền sai của đối thủ rồi lập tức tổ chức tấn công. Nhận đường chuyền dọn cỗ của đồng đội từ cánh trái, Đa Hải dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống, mở tỉ số trận đấu.

Tuyển Việt Nam thắng dễ cả 3 đối thủ tại bảng E.

Chỉ 40 giây sau, kịch bản tương tự lặp lại. Lần này người lập công cho tuyển Việt Nam là Mạnh Dũng. Và rồi tới phút 11, cục diện trận đấu gần như ngã ngũ khi Ngọc Ánh nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Một lần nữa, Những chiến binh Sao vàng có được bàn thắng với kịch bản quen thuộc khi bóng được trả ngược từ cánh trái, tạo điều kiện để cầu thủ phía trong dễ dàng dứt điểm thành bàn.

Bước sang hiệp 2, tuyển Li Băng thêm khó khi một cầu thủ dính thẻ đỏ ở phút 25 và phải rời sân trong 2 phút. Và chỉ ít giây sau đó, Ngọc Ánh đã tận dụng triệt đẻ thời cơ chơi hơn người để giúp tuyển Việt Nam nâng tỉ số lên 4-0.

Những phút sau đó, thế chủ động vẫn hoàn toàn thuộc về đội quân của HLV Diego Giustozzi. Tuy vậy đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thắng chung cuộc 4-0, tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng E và đoạt vé dự vòng chung kết futsal 2026 tại Indonesia. Trong khi đó, tuyển Li Băng sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và Hong Kong (TQ) để chờ xem mình có cơ hội đi tiếp hay không.

Cục diện bảng E sau trận đấu giữa Việt Nam và Li Băng

Tỉ số: Việt Nam 4-0 Li Băng

Ghi bàn: Đa Hải 9’, Mạnh Dũng 9’, Ngọc Ánh 11’, 25’