Tuyển Việt Nam bị hoài nghi vì ghi ít bàn ở Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik đáp trả đanh thép

Tuyển Việt Nam đã ghi 12 bàn trên sân khách, nhưng mới chỉ có 3 lần sút tung lưới đối phương tại sân nhà Mỹ Đình.

Trong buổi họp báo trưa nay (15/8), HLV Kim Sang-sik nhận được câu hỏi về phong độ chưa tốt của tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Theo đó, phóng viên nêu thống kê rằng tại AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam đã ghi 12 bàn trên sân khách, nhưng 2 trận sân nhà chỉ có 3 bàn.

Trả lời câu hỏi này, HLV Kim Sang-sik đưa ra quan điểm: “Với chúng tôi, khi ra sân thì cầu thủ luôn thi đấu hết mình, không có gì khác biệt về sân đấu cả. Tuyển Việt Nam có mục tiêu cuối cùng là chiến thắng trong mọi trận đấu.

Ngày mai, đội sẽ chuẩn bị tốt khâu tấn công để tạo ra nhiều bàn thắng. Khi thi đấu trên sân nhà, tôi muốn cống hiến một trận đấu hay cho khán giả”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp:“Về chiến thuật, trong trận lượt đi, chúng tôi gặp khó khăn với khi cầu thủ số 13 (Gunalan) và số 21 (Sumareh) của Malaysia thi đấu tốt và tấn công nhiều hai bên cánh. Tuyển Việt Nam cần cải thiện điều đó trong buổi tập chiều nay. Đội sẽ cố gắng tập trung triển khai nhiều phương án tấn công, đặc biệt ở hai biên để tạo ra trận đấu tốt ở lượt về”.

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam mang tới niềm vui cho khán giả khi trở về sân nhà Mỹ Đình.

Ở trận bán kết lượt đi tại sân Kuala Lumpur, tuyển Malaysia dù chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn phải chịu thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên với người hâm mộ Việt Nam, nỗi ám ảnh bị ngược dòng tại AFF Cup 2014 khiến họ có phản ứng khá thận trọng trước trận bán kết lượt về.

“Chúng tôi có lợi thế khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách. Nhưng trận ngày mai toàn đội không chủ quan. Thông qua phân tích video và buổi tập, chúng tôi sẽ cải thiện chiến thuật và những điều còn thiếu sót.

Tôi biết ngày mai nhiều khán giả sẽ đến sân cổ vũ, tôi mong mọi người luôn động viên cầu thủ để có một trận đấu thật hay”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0 và thắng nhọc Campuchia 3-1 tại Mỹ Đình.

Ông chia sẻ thêm về việc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cả khán giả Hàn Quốc:

“Trước AFF Cup 2024, chúng tôi có quá trình tập huấn tại Hàn Quốc và năm nay cũng vậy. Quá tình tập huấn diễn ra tốt, được sự hỗ trợ rất tốt về sân bãi và thi đấu giao hữu với 3 câu lạc bộ. Tôi cảm ơn rất nhiều fan Hàn Quốc đã và đang quan tâm đến bóng đá Việt Nam.

Tôi thường xuyên chia sẻ rằng các cầu thủ rằng khi thi đấu luôn xuất hiện trên màn hình ti vi với sự đoàn kết. Tôi mong các CĐV Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi và xem tuyển việt Nam có thi đấu đoàn kết hay không. Tôi xin cảm ơn rất nhiều”.

Cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn vào lúc 20h00 ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình. Nếu giành quyền vào chơi trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục có lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà.