HLV Malaysia: "Màn lội ngược dòng ở AFF Cup 2014 là quá khứ rồi, giờ tuyển Việt Nam đã khác"

HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra thận trọng khi nhắc về cơ hội lật ngược thế cờ của tuyển Malaysia tại sân Mỹ Đình.

“Tại AFF Cup 2014, trận lượt đi Malaysia thua 1-2 và sau đó lội ngược dòng, thắng 4-2 ở sân Mỹ Đình. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Sau ngần ấy năm, các cầu thủ chủ chốt và HLV đã thay đổi. Cả tuyển Malaysia và Việt Nam đều như vậy.

Tôi nghĩ các cầu thủ hiện tại đã nhận định được tình huống lúc này, rằng đối đầu với tuyển Việt Nam luôn là một trận đấu khó khăn. Tôi nói cầu thủ rằng nếu họ tập trung thì vẫn có cơ hội ghi bàn.

Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, chiến thuật tốt nhưng trong bóng đá mọi chuyện có thể xảy ra. Không có bí quyết nào là cố định cả, chỉ cần tập trung thì sẽ kết quả tốt có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó”, HLV Tan Cheng Hoe nói trong buổi họp báo trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe thận trọng trước trận lượt về.

Ở trận bán kết lượt đi tại sân Kuala Lumpur, tuyển Malaysia dù chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn phải chịu thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam. Đây là kết quả được giới chuyên môn dự đoán từ trước, trong bối cảnh đội quân của HLV Tan Cheng Hoe bị đánh giá khó có khả năng gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam.

Bởi vậy, trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình cũng được dự đoán là sẽ thử thách đầy khó khăn cho tuyển Malaysia. Cần nói thêm rằng kể từ sau AFF Cup 2014, tuyển Malaysia đang có chuỗi 12 trận liên tiếp không thắng được tuyển Việt Nam. Và rất có thể, chuỗi trận kém vui này sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Tuyển Việt Nam thắng 1, hòa 1 tại sân Mỹ Đình từ đầu giải.

Nói về việc tuyển Việt Nam không thua trận nào ở vòng bán kết lượt về kể từ năm 2016 tới 2024, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ quan điểm:

“Tôi biết những thống kê về tuyển Việt Nam, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chúng tôi luôn tôn trọng họ, nhưng tuyển Malaysia cũng có sự tự tin, động lực lớn.

Ngày mai tuyển Việt Nam sẽ có rất đông người hâm mộ đến sân cổ vũ, nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Là một huấn luyện viên, tôi không chỉ nhìn số liệu trong quá khứ mà phải cố gắng để thay đổi nó.

Tôi không muốn cầu thủ của mình ảnh hưởng bởi truyền thông. Điều quan trọng nhất là họ phải tích lũy kinh nghiệm, tiến bộ và thay đổi màn thể hiện. Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng nhau để hướng đến kết quả tích cực và cần sự bình tĩnh trong mọi tình huống”.

Tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn để giành vé vào chung kết.

Trả lời về sự khác biệt giữa tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang-sik và HLV Park Hang-seo, ông Tan Cheng Hoe nói:

“Với tôi, rất khó để so sánh ông Park hay ông Kim tốt hơn. Họ có trong tay những cầu thủ khác nhau. Trước đây, ông Park Hang-seo có nhiều cầu thủ tốt, từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia, cả những cầu thủ từng tham dự World Cup trẻ. Lần này ông Kim có thêm nhiều cầu thủ mới và đó là điều tốt cho đội tuyển.

Với tuyển Malaysia, tôi biết kết quả hiện tại rất bất lợi. Nhưng chúng tôi tự tin đương đầu với thử thách sắp tới. Tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế trong trận đấu ngày mai, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng”.

Cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn vào lúc 20h00 ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình. Nếu giành quyền vào chơi trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục có lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà.