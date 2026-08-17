Chàng Việt kiều châu Âu và món quà đặc biệt cho HLV Kim Sang-sik sau nhiều năm đợi chờ

Những gì thủ môn Patrik Lê Giang thể hiện đã đền đáp xứng đáng sự tin tưởng mà HLV Kim Sang-sik dành cho anh.

MÀN TRÌNH DIỄN ẤN TƯỢNG CỦA LÊ GIANG

"Sau 3 năm, cuối cùng tôi cũng có được quốc tịch Việt Nam thông qua một diện ngoại lệ. HLV Kim Sang-sik đã gọi điện cho tôi ngay lập tức. Ông ấy đã chờ tôi hơn 2 năm, chúng tôi liên lạc thường xuyên”.

Đó là tiết lộ thú vị của Lê Giang Patrik, cho thấy HLV Kim Sang-sik đã dõi theo từ lâu và rất mong đợi ngày được gọi thủ môn này lên tuyển. Được biết, trong suốt những năm qua, mỗi khi có dịp gặp thủ môn này tại các sân đấu V.League, HLV Kim Sang-sik đều hỏi thăm về tình hình nhập quốc tịch của anh.

Đến khi các thủ tục cần thiết được đáp ứng, cơ hội bắt chính đã lập tức đến với Lê Giang Patrik tại AFF Cup 2026, giải đấu luôn mang tính chất vô cùng quan trọng với bóng đá Việt Nam.

Và HLV Kim Sang-sik đã không phải thất vọng với lựa chọn của mình.

Lê Giang Patrik mới chỉ để lọt lưới 1 lần tại AFF Cup 2026.

Trận bán kết lượt đi với Malaysia tối qua (16/8) là một ví dụ rất rõ. Phút 35, khi cầu thủ Malaysia có pha đệm bóng cự ly gần, Lê Giang lập tức băng ra với tốc độ và sự quyết đoán đáng nể để cản cú sút của đối phương. Nếu chậm thêm một nhịp, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với nguy cơ thủng lưới.

Sang hiệp hai, thủ môn cao 1m88 lại khiến người xem phải trầm trồ với một pha bay người cản phá cú sút mạnh của cầu thủ Malaysia. Đó là những tình huống mà một thủ môn có thể không được nhắc tên nhiều như người ghi bàn, nhưng lại có giá trị chẳng kém một bàn thắng.

Sau trận, Lê Giang Patrik được chuyên trang Sofascore chấm 7,7 điểm, với 3 pha cứu thua, cao thứ ba bên phía tuyển Việt Nam, chỉ sau Xuân Son và Việt Anh. Và quan trọng nhất, anh thực sự đã chiếm trọn được niềm tin nơi người hâm mộ.

Màn trình diễn ấn tượng ở các trận đấu gặp những đối thủ mạnh như Indonesia, Malaysia và Singapore cho thấy bản lĩnh của Lê Giang Patrik.

NHỮNG CON SỐ Ở V.LEAGUE NÓI LÊN TẤT CẢ

Lê Giang Patrik không phải cái tên được chú ý chỉ bởi là một cầu thủ Việt kiều. Anh đã có hơn 3 năm thi đấu tại V.League và tích lũy một khối lượng kinh nghiệm đáng kể trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Mùa 2023/24, Lê Giang lọt vào đội hình tiêu biểu cả mùa giải do ban tổ chức bình chọn. Tới mùa 2025/26 vừa qua, anh bắt chính cả 26 trận V.League, giữ sách lưới 7 lần, góp công giúp CLB CA TP.HCM xếp hạng 5, đồng thời vô địch Cúp Quốc gia.

Không chỉ có phản xạ tốt, khả năng bao quát hàng thủ, ra vào, phán đoán tình huống hợp lý đã giúp Lê Giang Patrik chiếm trọn niềm tin của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik chờ đợi Lê Giang Patrik suốt hơn 2 năm qua.

Và điều khiến người hâm mộ vui nhất lúc này có lẽ không chỉ là Lê Giang bắt tốt, mà là tuyển Việt Nam đang sở hữu quá nhiều lựa chọn chất lượng ở vị trí thủ môn.

Đặng Văn Lâm vẫn là một cái tên có đẳng cấp và kinh nghiệm. Nguyễn Filip từng thi đấu nhiều năm tại châu Âu và đã chứng minh năng lực khi khoác áo tuyển Việt Nam. Trần Trung Kiên cũng là một phương án trẻ đầy tiềm năng. Đó là một “cơn đau đầu” mà HLV Kim Sang-sik có lẽ rất vui vẻ đón nhận.

Tuyển Việt Nam thành công cần một hàng công đủ sức ghi bàn, một hàng phòng ngự đủ chắc chắn và phía sau cùng phải là một thủ môn có thể khiến đồng đội tin rằng: nếu có một khoảnh khắc sơ sẩy, vẫn còn một người đứng đó sửa sai.

Lê Giang đang cho thấy anh đang làm rất tốt việc đó. Và nếu phong độ tiếp tục được duy trì, câu chuyện về thủ môn số một của tuyển Việt Nam sẽ không còn là câu hỏi “ai đủ tốt?”, mà sẽ trở thành câu hỏi khó hơn nhiều với HLV Kim Sang-sik: chọn ai trong số quá nhiều người đủ tốt?

Đó mới là tín hiệu đáng mừng nhất cho đội tuyển Việt Nam lúc này!