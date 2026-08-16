HLV Malaysia nói lời chua chát: "Tôi dùng đội mạnh nhất rồi mà vẫn thua Việt Nam"

HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh tuyển Malaysia đã bung hết sức, nhưng rồi vẫn lực bất tòng tâm trước tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi đã tung ra đội hình mạnh nhất và các cầu thủ đã thể hiện phong độ tốt nhất, cho thấy sự quyết tâm cao độ và tôi tự hào về niềm tin, khát khao mà họ thể hiện trên sân. Tuy vậy, thật tiếc khi Malaysia vẫn không thể giành chiến thắng”, HLV Tan Cheng Hoe nói sau trận bán kết lượt đi.

Ông Tan Cheng Hoe không thể giúp tuyển Malaysia tạo ra bất ngờ.

Vào tối 16/8, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur của Malaysia. Đội quân của HLV Kim Sang-sik chơi chắc chắn và trừng phạt tuyển Malaysia ở cuối hiệp 1 với pha băng cắt đánh đầu của Xuân Son. Đến cuối hiệp 2, Quang Hải chọc khe hiểm hóc khiến Faris Danish của đội bóng lúng túng đá phản lưới nhà.

"Những thay đổi chiến thuật của tuyển Việt Nam khá nguy hiểm. Dù vậy trong hiệp một, Malaysia đã tạo ra hai cơ hội tốt, nhưng tiếc rằng không thể chuyển hóa thành bàn thắng", HLV Tan Cheng Hoe nói.

Trên thực tế, tuyển Malaysia đã có không ít lần uy hiếp khung thành tuyển Việt Nam. Phút 35, đội chủ nhà có cơ hội cực tốt khi Daryl Sam dứt điểm cận thành sau pha tấn công bên cánh trái, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Đây cũng là tình huống thủ môn Lê Giang Patrik chơi hay khi cản phá pha đệm bóng cận thành trước đó của một cầu thủ Malaysia khác.

Sang hiệp 2, cầu thủ Malaysia thêm một vài lần thử tài Lê Giang. Nhưng tất cả đều không thể mang về bàn thắng. Thua 0-2 ngay trên sân nhà, thử thách dành cho tuyển Malaysia tại Mỹ Đình sau đây 3 ngày sẽ là rất lớn.