Đại thắng Malaysia, HLV Kim Sang-sik vẫn nói lời kém vui vì lý do này

Dù tuyển Việt Nam giành chiến thắng ngay trên đất Malaysia nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thực sự hài lòng.

“Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, tuy nhiên họ thường làm gián đoạn trận đấu với các quyết định, và tốn thời gian khi xem var nên tôi cũng thấy hơi tiếc thôi", HLV Kim Sang-sik nói sau trận bán kết lượt đi.

Vào tối 16/8, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur của Malaysia. Tuy nhiên đây là trận đấu khá nhiều lần gián đoạn vì VAR. Có thể kể đến các tình huống kiểm tra bàn thắng của Xuân Son, pha rút thẻ đỏ rồi hủy với thủ môn Lê Giang Patrik và nhiều pha bóng khác.

HLV Kim Sang-sik có lý khi đưa ra phàn nàn, bởi việc kiểm tra những tình huống nhạy cảm là hợp lý, nhưng thời gian trọng tài và VAR làm dừng trận đấu lại khá lâu, ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu của hai đội.

Tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn sau lượt đi.

Trở lại với trận đấu, tuyển Việt Nam chơi chắc chắn và trừng phạt tuyển Malaysia ở cuối hiệp 1 với pha băng cắt đánh đầu của Xuân Son. Đến cuối hiệp 2, Quang Hải chọc khe hiểm hóc khiến Faris Danish của đội bóng lúng túng đá phản lưới nhà.

"Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì toàn đội đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây là thành quả do các cầu thủ thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay cũng có nhiều fan tới sân cổ vũ, tôi cũng cảm ơn họ.

Dù chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là trận đấu khó khăn, chúng tôi cũng gặp lại một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Vào ngày mai (17/8), tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội. Toàn đội sẽ chơi trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam đã đặt một chân vào trận chung kết AFF Cup 2026.