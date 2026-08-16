Không phải Xuân Son, trang web quốc tế chấm điểm cao nhất cho "lá chắn thép" của HLV Kim Sang-sik

Trang SofaScore đã công bố điểm số của trận đấu Việt Nam thắng Malaysia 2-0.

Không phải những người đã góp công vào bàn thắng như Nguyễn Xuân Son hay Quang Hải, thủ môn Patrik Lê Giang mới là cái tên được SofaScore chấm điểm cao nhất trong trận đấu Việt Nam thắng 2-0 Malaysia.

Thủ thành đang khoác áo CLB CA TP.HCM được nhận điểm số 7,8 điểm sau khi giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trên sân khách. Patrik Lê Giang có 3 pha cứu thua và 3 tình huống băng ra cắt bóng chính xác giải nguy cho khung thành tuyển Việt Nam.

Thủ thành 33 tuổi suýt nữa phải rời sân sớm sau khi trọng tài rút thẻ đỏ cho anh ở phút 61. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng quay chậm từ màn hình VAR, trọng tài xác định Patrik Lê Giang chưa phạm lỗi và xóa thẻ đỏ. Đây là trận đấu thứ tư Patrik Lê Giang giữ sạch lưới từ đầu AFF Cup 2026. Anh cũng mới chỉ nhận đúng 1 bàn thua sau 5 trận đấu.

SofaScore chấm điểm 11 cầu thủ đá chính của tuyển Việt Nam trong trận thắng 2-0 trước Malaysia

Bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam cũng nhận điểm số cao: Bùi Hoàng Việt Anh - 7,6 điểm, Thành Chung - 7,0 điểm và Xuân Mạnh - 7,0 điểm. Xuân Son với bàn thắng vào lưới Malaysia nhận điểm số 7,0 điểm. Đình Bắc tuy không ghi bàn nhưng với 90 phút thi đấu năng nổ được chấm 7,3 điểm. Tiến Anh - cầu thủ có pha kiến tạo đẹp mắt cho Xuân Son - nhận điểm số 7,2 điểm.

Nhìn chung, các vị trí của đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đúng theo tính toán của HLV Kim Sang-sik để giành được chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách. Với tỉ số này, đoàn quân áo đỏ đang nắm lợi thế lớn trước thềm trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8.