AFF Cup: Vì sao Singapore phải từ bỏ lợi thế sân cỏ nhân tạo từng gây khó cho tuyển Việt Nam, Thái Lan?

Vẫn là sân Jalan Besar, nhưng khi đó là mặt cỏ nhân tạo, tuyển Singapore từng gây ra vô vàn khó khăn cho các đội bóng mạnh tại AFF Cup.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của đội khách Thái Lan. Trên sân Jalan Besar, người Thái dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 51 phút thi đấu. Mãi tới gần cuối trận, chủ nhà Singapore mới gỡ lại được 1 bàn để níu kéo hi vọng cho trận lượt về.

Một trong những yếu tố giúp tuyển Thái Lan chơi tốt vào tối 15/8 chính là mặt cỏ sân Jalan Besar. Không còn là một mặt sân bằng cỏ nhân tạo như các kỳ AFF Cup trước, sân bóng này giờ sử dụng cỏ tự nhiên, khiến các đội khách không còn gặp nhiều khó khăn.

Trên thực tế, việc thay thế mặt cỏ sân Jalan Besar được thực hiện vào cuối năm 2025. Nhưng vì sao người Singapore phải tự bỏ đi lợi thế của mình như vậy?

Tuyển Thái Lan thắng Singapore 3-1 ngay trên sân khách.

Nhìn ngược lại quá khứ, tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam từng hòa 0-0 tại sân Jalan Besar. Đến bán kết lượt đi AFF Cup 2024, Xuân Son và các đồng đội cũng rất vất vả, và phải nhờ đến quả phạt đền mới mở được tỉ số.

Xa hơn, tuyển Thái Lan thua 1-3 tại đây ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2012. Kết quả này khiến họ mất chức vô địch vào tay tuyển Singapore, bởi ở lượt về chỉ thắng được 1-0 trên sân nhà.

Trong những trận đấu đỏ, mặt cỏ nhân tạo của sân Jalan Besar luôn là một trong các vấn đề được nói tới. Tuy nhiên bước ngoặt đến vào giữa năm 2025, khi LĐBĐ châu Á (AFC) cấm sử dụng mặt cỏ nhân tạo ở các giải đấu lớn, gồm: Vòng loại World Cup, vòng loại Asian Cup, AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two.

AFC yêu cầu tất cả các trận đấu ở những giải này phải được tổ chức trên sân cỏ tự nhiên. Tuyển Singapore vốn có sân nhà chính là SVĐ Quốc gia Singapore, nhưng Jalan Besar lại là nơi hai CLB lớn của nước này là Lion City Sailors và BG Tampines Rovers dùng làm sân nhà khi dự giải châu Á.

Vì thế đến cuối 2025, mặt cỏ sân bóng này được chuyển sang cỏ tự nhiên. Và khi theo dõi AFF Cup 2026, khán giả có thể thấy rõ ràng người Singapore thừa khả năng làm được một mặt cỏ tự nhiên rất đẹp cho sân Jalan Besar, tuy nhiên trước đó họ lại luôn ưu tiên lựa chọn mặt cỏ nhân tạo. Điều này từng mang đến lợi thế cho các ĐTQG và các CLB của Singapore, nhưng giờ thì nó đã không còn nữa.