Tuyển Malaysia nhận "trái đắng" vì nước đi của Liên đoàn, gặp bất lợi lớn khi đấu Việt Nam trên sân nhà

Quyết định của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gây ra tranh cãi lớn, và nó đang trực tiếp ảnh hưởng đến ĐTQG nước này tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Theo thông báo của FAM, đến tối qua (15/8), tức chỉ 1 ngày trước trận bán kết lượt đi gặp Việt Nam, mới chỉ có 5.219 vé vào xem được bán ra. Con số này khá khiêm tốn với sức chưa 18.000 chỗ của sân Kuala Lumpur, và thậm chí chỉ bằng một nửa trận gặp Lào tại vòng bảng.

Còn nhớ khi tuyển Malaysia tiếp đón Lào, đã có hơn 10 nghìn khán giả tới cổ vũ. Đến trận Philippines ở lượt cuối vòng bảng, con số này là hơn 12,9 nghìn. Thế nhưng đến trận đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn là vòng bán kết gặp Việt Nam, lượng vé bán ra lại sụt giảm nghiêm trọng.

FAM nỗ lực kêu gọi người hâm mộ mua vé xem trận bán kết lượt đi, nhưng đến ngày thi đấu vẫn chưa bán được 1/3 số vé.

Một trong những nguyên nhân được cho là bởi FAM đã tăng giá vé lên quá cao, hơn giá vé vòng bảng tới gần 70%. Chỉ có vé mức 5 RM dành cho trẻ em (khoảng 32 nghìn đồng) được giữ nguyên, còn lại các hạng khác đều tăng.

Cụ thể, 3 mức giá vé cao cấp hơn cho trận bán kết lượt đi vào tối nay (16/8) được FAM bán ở mức 50 RM (khoảng 320 nghìn đồng), 70 RM (gần 450 nghìn đồng) và 100 RM (khoảng 640 nghìn đồng).

Trong bối cảnh niềm tin vào đội tuyển Malaysia tụt dốc thê thảm sau bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định, việc FAM đẩy giá vé trận gặp Việt Nam lên cao hơn hẳn so với vòng bảng khiến người hâm mộ không hài lòng. Và lượng vé bán ra chính là điều phản ánh rõ nhất điều đó.

Đáng chú ý, sau khi không phát sóng các trận đấu vòng bảng, đến vòng bán kết này, đã có đài truyền hình của Malaysia mua bản quyền giải đấu. Điều đó giúp khán giả Malaysia có thể dễ dàng theo dõi trận gặp Việt Nam.

Tuyển Malaysia không được đánh giá cao khi phải trạm chán đối thủ mạnh hơn là tuyển Việt Nam tại bán kết.

Về phía tuyển Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe đang gặp nhiều khó khăn khi buổi tập gần nhất của đội chỉ có 16 cầu thủ. Điều này là do bão chấn thương càn quét lực lượng, đồng thời một số cầu thủ phải trở lại câu lạc bộ chủ quản, do AFF Cup 2026 không thuộc FIFA Days nên họ có quyền đòi người.

Tiêu biểu là trường hợp của tiền vệ Wan Kuzain. Cầu thủ này phải trở về Mỹ khi nhận được lệnh từ CLB Sporting JAX, qua đó đành lỡ hẹn với phần còn lại của AFF Cup 2026.