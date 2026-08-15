Thua đau Thái Lan, Singapore lặp lại kịch bản tương tự tuyển Việt Nam 19 năm trước tại Mỹ Đình

Cú đá phạt đền hỏng ăn của Singapore bất giác gợi lại ký ức buồn của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2007 trước Thái Lan.

Pha đá hỏng 11m của Shawal Anuar ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 khiến tuyển Singapore đánh mất tinh thần. Đội chủ nhà đang bị Thái Lan dẫn trước 2 bàn, và nếu Shawal thành công, họ sẽ có cơ hội rút ngắn cách biệt, thắp lại hy vọng và quan trọng hơn là vực dậy tinh thần, trong bối cảnh thời điểm đó mới là phút 35 của trận đấu.

Thế nhưng tiền đạo này lại không thể thắng được thủ môn Thái Lan. Nhìn Shawal ôm đầu sau cú sút, ký ức về một trận đấu cách đây gần 2 thập kỷ bỗng ùa về với không ít CĐV Việt Nam. Đó là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2007 gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Cú đá phạt đền hỏng ăn của Shawal Anuar. (Ảnh: FAT)

Ngày ấy, tuyển Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống Singapore. Đội chủ nhà bị đối thủ dẫn trước, rồi được trao cơ hội cực lớn để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Người đứng trước chấm 11m là Phan Thanh Bình. Nếu bàn thắng được ghi, tỷ số sẽ được san bằng là 1-1. Sân Mỹ Đình khi ấy chắc chắn sẽ lại bùng nổ với sự cuồng nhiệt của hơn 4 vạn khán giả, còn tuyển Việt Nam có thêm niềm tin để tiếp tục cuộc chiến với người Thái.

Nhưng Thanh Bình đã không thể biến cơ hội ấy thành bàn thắng. Cú sút của anh đã đưa bóng đi ra ngoài. Và đó là một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ Việt Nam đến giờ vẫn còn tiếc nuối.

Phan Thanh Bình có nhiều pha ghi bàn đáng nhớ trong màu áo tuyển Việt Nam, nhưng anh cũng có một vài nốt trầm, mà một trong số đó là cú sút phạt đền hỏng ăn tại AFF Cup 2007. (Ảnh: Getty)

Điều đáng buồn là tuyển Việt Nam tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2007 không hề lép vế trước Thái Lan. Ngược lại, đội bóng của HLV Alfred Riedl khi ấy chơi đầy máu lửa trên sân Mỹ Đình. Các cầu thủ liên tục dồn lên, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Nhưng rồi, Thái Lan lại có có bàn mở tỉ số ở phút 28 nhờ công của Thonglao, với một pha đá phạt từ cự ly phải hơn 30m.

Tuyển Việt Nam sau đó không thể tìm được bàn gỡ. Thanh Bình đá hỏng phạt đền. Công Vinh và Bảo Khanh có 2 pha đánh đầu rất khó, nhưng thủ môn Kittisak đã chơi một trận xuất thần.

Những pha cứu thua của thủ thành Thái Lan khiến hàng công tuyển Việt Nam hết lần này đến lần khác phải ôm đầu tiếc nuối. Và trong thế trận ấy, hàng thủ đội chủ nhà lại mắc lỗi ở phút 80. Chung cuộc, tuyển Việt Nam thua 0-2 ngay tại Mỹ Đình. Tới lượt về, hai đội hòa nhau 0-0, tỉ số đủ để Thái Lan vào chung kết.

Pha bay người đánh đầu ngược đẹp mắt của Công Vinh nhưng thủ môn Thái Lan vẫn cản phá được. (Ảnh: Getty)

Gần 20 năm sau, Shawal Anuar lại khiến người hâm mộ Đông Nam Á nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Singapore cũng đang cần một bàn thắng để thay đổi thế trận. Họ cũng được trao cơ hội từ chấm 11m. Và rồi cũng bỏ lỡ.

Nếu Shawal ghi bàn, tuyển Singapore có thể hy vọng vào một cuộc ngược dòng. Ít nhất, bàn thắng ấy sẽ giúp các cầu thủ áo đỏ lấy lại tinh thần trong thời điểm khó khăn. Nhưng rồi điều đó không xảy ra.

Singapore không thể rút ngắn cách biệt và sau đó còn phải nhận thêm bàn thua trong hiệp 2. Dù Ilhan Fandi gỡ lại 1 bàn ở phút 84, nhưng thất bại 1-3 tại lượt đi khiến thầy trò HLV Gavin Lee khó lòng lật ngược được thế cờ.