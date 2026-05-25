HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuyến vỉa hè lát đá gần như còn nguyên vẹn ở Hà Nội "bị đục phá"

Nguyễn Hưởng
|

Mặc dù phần lớn còn nguyên vẹn, vỉa hè lát đá trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) kéo dài vẫn bị công nhân đục phá thi công.

Những ngày gần đây, vỉa hè lát đá trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, cạnh Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị máy móc và công nhân đục phá để thi công. Đáng chú ý, nhiều tấm đá bị vỡ dù phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, khiến không ít người dân tiếc nuối trước cách tháo dỡ bị cho là quá lãng phí.

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 1.

Nhiều ngày nay, vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (phía bên Công viên Thống Nhất) được máy móc đục phá để thi công

Phần vỉa hè được cải tạo nằm ở phía mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, rộng khoảng 1 m. Sau khi bóc lớp đá lát trên mặt, lực lượng công nhân dùng những khối đá tự nhiên để làm tường bao tạo khuôn viên trồng cây xanh.

Đại diện phường Hai Bà Trưng cho biết việc trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trên vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu là rất cần thiết nhằm tăng khả năng thoát nước tự nhiên và ngăn các phương tiện đi lên vỉa hè.

Trước sự việc trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy phường Hai Bà Trưng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo.

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 2.

Đại diện phường Hai Bà Trưng cho biết, việc trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ

Đường Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 600 m, có điểm đầu nối với đường Đại Cổ Việt và điểm cuối nối với đường Trần Nhân Tông. Đầu năm 2018, đoạn đường này được thông xe sau nhiều năm thi công. Vỉa hè mỗi bên đường rộng 5 m, được lát đá và có lối đi riêng dành cho người khuyết tật.

Thời điểm mới hoàn thành, đường Nguyễn Đình Chiểu là một trong số ít tuyến phố ở Hà Nội có hàng rào là cột sắt và dây xích chắn trên vỉa hè. Do được bảo vệ khá chặt bằng rào sắt nên không có ô tô đỗ hoặc đi lên vỉa hè này. Vào giờ cao điểm chỉ có một vài người đi xe máy lên vỉa hè.

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 3.

Phần lớn vỉa hè vẫn còn tình trạng rất tốt

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 4.

Việc đục phá khiến nhiều người cho là lãng phí

TP.HCM: Xây nhầm nhà trên đất người khác ở 7-8 năm mới phát hiện, bất ngờ quyết định của chủ đất
Tags

hà nội

vỉa hè

Công viên Thống Nhất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại