TP.HCM: Xây nhầm nhà trên đất người khác ở 7-8 năm mới phát hiện, bất ngờ quyết định của chủ đất

Mạng xã hội mới đây xôn xao câu chuyện một gia đình xây nhầm ngôi nhà kiên cố trên đất của người khác, ở suốt 7-8 năm mới phát hiện ra. Bên cạnh đó, cách xử lý của chủ đất bị xây nhầm cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Báo Dân trí cho hay, mới đây, tại buổi làm việc với Cục Quản lý Thi hành dân sự (Bộ Tư pháp), ông Ngô Đình Hoàng, Trưởng phòng Thi hành án dân sự khu vực 12 - TP.HCM thông tin về một vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác, xảy ra tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM.

Cụ thể, theo bản án của tòa, vợ chồng ông T.P. (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) xây nhầm ngôi nhà 2 tầng kiên cố (giá trị xây dựng căn nhà khoảng 3 tỷ đồng) trên thửa đất thuộc sở hữu hợp pháp của ông T.N. (cùng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chủ ngôi nhà xây nhầm được chủ đất hỗ trợ 500 triệu đồng để thuê thần đèn dịch chuyển nhà và sửa chữa, ổn định cuộc sống. (Ảnh: THADS/Dân trí)

Ông Hoàng cho biết, do sai sót trong quá trình phân lô trước đây nên ông P. đã xây nhầm nhà sang thửa đất bên cạnh và sinh sống ổn định tại đây suốt 7 - 8 năm.

Đến khi phát hiện sự việc, 2 bên không đạt được thỏa thuận hòa giải nên tòa án tuyên ông gia đình ông P. phải trả lại đất cho người có quyền sử dụng đất hợp pháp. Tuy nhiên, quá trình thi hành án dân sự, các chấp hành viên gặp nhiều khó khăn do yêu cầu của phía chủ đất.

Theo đó, cho rằng vị trí đất có phong thủy tốt nên chủ đất kiên quyết đòi lại đúng vị trí đất đó chứ không đồng ý đổi đất hay bán lại. Ông Hoàng chia sẻ: “Chúng tôi phải kiên trì vận động, giải thích nhiều lần mới khiến tư tưởng của chủ đất thay đổi. Họ không những đồng ý cho di dời ngôi nhà mà còn hỗ trợ tổng cộng 500 triệu đồng để giúp bên phải thi hành án dịch chuyển nhà sang đúng thửa đất của mình”.

Sau đó, nhóm “thần đèn” chuyên nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện dịch chuyển ngôi nhà 2 tầng về đúng vị trí với chi phí là 300 triệu đồng. Ngoài ra, chủ đất còn hỗ trợ ông P. thêm 200 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà và ổn định cuộc sống. Sau sự việc, 2 bên đương sự bắt tay nhau vui vẻ.

Ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất của người khác tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng từng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. (Ảnh: VTC News)

Ngôi nhà của anh T. xây nhầm trên đất của chị Võ Thu Thảo được "thần đèn" dịch chuyển về đúng chỗ vào tháng 10/2025. (Ảnh: Tiền Phong)

Thực tế cũng từng có nhiều vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác gây xôn xao dư luận như vụ gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan (ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) hay gia đình anh N.M.T. xây nhầm nhà trên đất của chị Võ Thu Thảo (ở phường Chánh Hiệp, TP.HCM).

Cả 2 trường hợp này, chủ nhà xây nhầm cũng đã thuê “thần đèn” dịch chuyển nhà để trả lại mặt bằng cho chủ đất.