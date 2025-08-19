HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tử hình người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương

Duy Anh (tổng hợp) |

Do nợ nần, Nguyễn Thị Kiều Phương đã ra tay sát hại người hàng xóm để cướp tài sản.

Ngày 19/8, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại tòa hôm nay Phương khóc, nói ăn năn hối hận, cho rằng bị chủ nợ thúc ép nên làm liều, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương khóc nghẹn tại tòa (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, Công an tỉnh An Giang thông tin, vào khoảng 8h ngày 18/2, người dân phát hiện một xác chết là nam giới nằm dưới đám lục bình cặp bờ sông ông Chưởng thuộc tổ 02, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn T. (74 tuổi, trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến). Qua khám nghiệm, điều tra ban đầu nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ và bị cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Vào khoảng 1h sáng cùng ngày, ông T. đạp xe đến chợ Mương Tịnh (cách nhà khoảng 1km), để phụ giúp vợ và con dâu giao thịt heo, chả cá cho khách sau đó không trở về nhà đến khi phát hiện thi thể.

Nguyễn Thị Kiều Phương bị bắt sau 48h gây án.

- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Kiều Phương thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Phương khi đó làm nghề bán bún riêu, về động cơ gây án, Phương khai rằng, do vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có khả năng chi trả, Phương biết ông T. có đeo nhiều nữ trang, hàng ngày khoảng 2h sáng, ông T. đạp xe từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng nên Phương nảy sinh ý định giết ông T. để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện hành vi, Phương điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây dao và 1 cây búa dùng để đập thịt đi tìm ông T.

Khi đến khu vực tổ 2, ấp Long Hòa 1, Phương phát hiện ông T. nên cả 2 dừng xe lại nói chuyện.

Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, Phương dùng búa đập nhiều cái vào vùng đầu và dùng dao sát hại ông T.

Khi thấy nạn nhân đã chết, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay của ông T. rồi đi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Đến sáng 18/2, Phương đem 3 chiếc nhẫn vừa cướp của ông T. đi bán được trên 33 triệu đồng. Số tiền trên, một phần Phương đem trả nợ, số còn lại đem về nhà cất giấu.

- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Bắt Ngô Thị Kim Ánh và chồng
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

công an An Giang

tử hình

bún riêu

giết người

TAND tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kiều Phương

tử hình nguyễn thị kiều phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại