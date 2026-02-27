HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuyển thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cực tình trong lễ cưới, cô dâu rạng rỡ như hoa giữa dàn phù dâu xinh đẹp

|

Sáng 27/2, lễ ăn hỏi và lễ cưới của tuyển thủ ĐT Việt Nam Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt diễn ra tại tư gia nhà gái gây sốt MXH.

Sau lễ ăn hỏi rộn ràng buổi sáng, khoảnh khắc tuyển thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt xuất hiện trong không gian lễ cưới tiếp tục khiến dân mạng "lụi tim" vì quá đỗi ngọt ngào.

Trong loạt hình được chia sẻ, cặp đôi diện áo dài trắng đồng điệu, đứng trước backdrop đỏ - trắng sang trọng với tên cô dâu chú rể nổi bật. Đức Huy giữ phong thái điềm đạm nhưng không giấu được ánh mắt đầy tình cảm khi đứng cạnh vợ. Còn Mù Tạt thực sự tỏa sáng với visual dịu dàng, nụ cười rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Bó hoa đỏ cầm tay càng khiến tổng thể thêm nổi bật, đúng chuẩn "xinh như hoa" giữa khung hình.

Đặc biệt, khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau, cùng bước ra giữa tiếng reo hò và pháo giấy tung bay đã trở thành tâm điểm. Ánh nhìn trao nhau đầy tình tứ, những cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến người chứng kiến cảm nhận rõ sự gắn kết của cặp đôi.

Tuyển thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cực tình trong lễ cưới, cô dâu rạng rỡ như hoa giữa dàn phù dâu xinh đẹp- Ảnh 1.
Tuyển thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cực tình trong lễ cưới, cô dâu rạng rỡ như hoa giữa dàn phù dâu xinh đẹp- Ảnh 2.
Tuyển thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cực tình trong lễ cưới, cô dâu rạng rỡ như hoa giữa dàn phù dâu xinh đẹp- Ảnh 3.

Bên cạnh cô dâu chú rể, dàn phù dâu diện áo dài trắng đồng loạt, tạo nên khung cảnh vừa thanh lịch vừa nổi bật. Giữa "rừng visual" xinh đẹp ấy, Mù Tạt vẫn chiếm trọn spotlight nhờ thần thái tự nhiên và nụ cười tươi tắn đúng chất của một cô gái đang ở trong ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Không gian buổi lễ được trang trí cầu kỳ với hoa đỏ rực rỡ, kết hợp gam màu truyền thống tạo nên tổng thể sang trọng mà vẫn ấm cúng. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhận về vô số lời chúc phúc dành cho cặp đôi.

Từ sân cỏ đến lễ đường, Đức Huy hôm nay không chỉ là chàng tuyển thủ quen thuộc mà còn là chú rể đầy tự hào khi sánh bước bên cô dâu xinh đẹp. Và với Mù Tạt, nụ cười rạng rỡ ấy chính là minh chứng rõ nhất cho một cái kết viên mãn sau hành trình yêu đầy duyên dáng của cả hai.

Tuyển thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cực tình trong lễ cưới, cô dâu rạng rỡ như hoa giữa dàn phù dâu xinh đẹp- Ảnh 4.
Tuyển thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cực tình trong lễ cưới, cô dâu rạng rỡ như hoa giữa dàn phù dâu xinh đẹp- Ảnh 5.

Nguồn: Hà Cúc, Phương Bee.

"Ca sĩ chuyển giới" Lâm Khánh Chi công khai hẹn hò ở tuổi U50
Tags

sao Việt

MC Mù Tạt

Tuyển thủ Đức Huy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại