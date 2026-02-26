"Ca sĩ chuyển giới" Lâm Khánh Chi công khai hẹn hò ở tuổi U50

Mới đây, Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý của công chúng khi công khai để chế độ “đang hẹn hò” trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, cô còn đăng bức ảnh chụp cùng con trai và nam ca sĩ, nhạc sĩ kém 14 tuổi Nguyễn Bá Thành, kèm chia sẻ đầy cảm xúc: “Không cần thế giới hoàn hảo, chỉ cần hai người đàn ông này luôn bên cạnh em là... tình yêu” . Lời nhắn ngọt ngào này khiến nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã chính thức công khai chuyện tình cảm.

Lâm Khánh Chi bên con trai và Nguyễn Bá Thành

Thời gian gần đây, Lâm Khánh Chi liên tục chia sẻ hình ảnh thân mật bên Nguyễn Bá Thành. Cả hai liên tục xuất hiện bên nhau từ dịp Tết đến Valentine, tương tác thân thiết và thoải mái trước ống kính.

Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi từng nhắc đến khoảng cách tuổi tác 14 năm giữa cô và Nguyễn Bá Thành. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Anh 1991 - em 1977, hai con số tưởng xa mà lòng mình lại thấy gần. Em đi qua mấy mùa xuân rồi mới hiểu… gặp được một người làm tim mình rung động đâu phải chuyện dễ.

Gần đây, nữ ca sĩ chuyển giới thường xuyên khoe ảnh quấn quýt, tình cảm bên mỹ nam kém 14 tuổi

Nếu anh chưa có ai, Tết này cho em ‘mượn’ anh nhé… Mượn anh dắt em đi chợ hoa, đi shopping chọn áo mới, mượn anh nắm tay em đi chùa cầu bình an, rồi mình ghé thăm gia đình hai bên cho mùa xuân thêm trọn vẹn. Không biết anh có đồng ý làm mùa xuân của em năm nay không?”.

Dịp Valentine, Lâm Khánh Chi cũng đăng tải hình ảnh ôm bó hoa hồng đỏ bên cạnh Bá Thành. Cô chia sẻ: "5 năm mới lại có một bó hoa hồng cho ngày 14/2. Hóa ra không phải mình không xứng đáng… Chỉ là chưa gặp đúng người. Cảm ơn anh đã xuất hiện".

Cả hai trong ngày Valentine

Hiện tại, tuy chưa lên tiếng chính thức về mối quan hệ tình cảm, nhưng việc Lâm Khánh Chi đặt trạng thái "đang hẹn hò" được xem như lời khẳng định ngầm từ giọng ca chuyển giới.

Lâm Khánh Chi sinh năm 1977, từng là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình trước khi công khai chuyển giới năm 2012. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ Trần Phi Hùng vào năm 2021, cô tập trung chăm sóc con trai và hoạt động nghệ thuật. Trong nhiều lần chia sẻ với báo chí, nữ ca sĩ cho biết vẫn luôn tin vào tình yêu và mong muốn tìm được người đồng hành chân thành.