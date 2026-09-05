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Tuyến phố mang tên vị tướng từng chỉ huy trận đồi A1, chạy dọc công viên 28ha

Hiếu Minh
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Phố Nguyễn Hữu An (Cầu Giấy, Hà Nội) dài 830m, dọc công viên An Hòa gần 28ha, mang tên vị tướng từng trực tiếp chỉ huy trận đánh đồi A1 Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 1.

Phố Nguyễn Hữu An dài khoảng 830m, rộng 25m, nối phố Tôn Thất Thuyết với phố Dương Đình Nghệ, nằm trên địa bàn phường Cầu Giấy, Hà Nội. Tuyến phố chạy dọc Công viên An Hòa, giữa khu vực tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà cao tầng.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 2.

Điểm đầu phố Nguyễn Hữu An là nút giao với phố Tôn Thất Thuyết, khu vực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, đối diện Tòa án Nhân dân Khu vực 4. Tuyến phố kéo dài đến nút giao với phố Dương Đình Nghệ, tại khu vực tòa chung cư E. Power, đối diện trụ sở Cục Hải quan.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường có mặt cắt rộng 25m, trong đó phần lòng đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Mặt đường được trải nhựa, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng đã được hoàn thiện.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 4.

Dọc phố Nguyễn Hữu An có trụ sở Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Tập đoàn Viettel, Trạm Y tế phường cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các tòa nhà cao tầng.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 5.
Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 6.

Phố Nguyễn Hữu An chạy dọc Công viên An Hòa. Công viên có diện tích khoảng 27,78ha, gồm khoảng 19ha mặt nước hồ điều hòa và 8,78ha cây xanh. Tuyến phố cùng hệ thống cây xanh, mặt nước của công viên tạo thành một dải không gian công cộng giữa khu vực đô thị đông đúc.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 7.

Dọc tuyến phố hiện có khoảng 260 hộ dân với hơn 1.040 nhân khẩu. Bên cạnh khu dân cư, tuyến đường còn đi qua khu vực tập trung nhiều trụ sở cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp và các công trình cao tầng.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 8.

Trước đó, sáng 28/8, phường Cầu Giấy tổ chức lễ gắn biển Công viên An Hòa và phố Nguyễn Hữu An nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 9.

Việc đặt tên phố Nguyễn Hữu An và Công viên An Hòa được thực hiện trong quá trình hoàn thiện hệ thống địa danh trên địa bàn phường Cầu Giấy. Tên phố cũng đưa tên một nhân vật có nhiều đóng góp trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc vào không gian đô thị hiện nay.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 10.

Phố Nguyễn Hữu An được đặt theo tên Thượng tướng Nguyễn Hữu An (1926-1995), quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trước đây, nay thuộc phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 11.

Tháng 8/1945, ông tình nguyện tham gia Giải phóng quân ở Yên Bái. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ một chiến sĩ, Nguyễn Hữu An trưởng thành qua nhiều cương vị chỉ huy trong quân đội và tham gia ba cuộc kháng chiến.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 12.

Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 174 đánh đồi A1. Đây là một trong những trận đánh ác liệt tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên, trong đó có trận Ia Đrăng năm 1965. Năm 1975, ông giữ cương vị Tư lệnh Quân đoàn 2, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Phố Nguyễn Hữu An: Tuyến đường lịch sử bên Công viên An hòa tại Cầu Giấy , Hà Nội - Ảnh 13.

Sau chiến tranh, ông tiếp tục giữ nhiều vị trí chỉ huy, quản lý trong quân đội, trong đó có quyền Tư lệnh Quân khu 2 và Giám đốc Học viện Quốc phòng. Ông được phong quân hàm Thượng tướng, đồng thời là Phó giáo sư khoa học quân sự. Với những đóng góp trong quá trình chiến đấu và công tác, Thượng tướng Nguyễn Hữu An được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất, các Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tags

Thượng tướng Nguyễn Hữu An

cầu giấy

hà nội

Điện Biên Phủ

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