Tuyên ngôn thời trang Ivanka Trump trong các sự kiện quan trọng: Tinh tế có thừa nhưng ẩn ý đằng sau mỗi trang phục mới là điều đáng quan tâm

Năm 2009, cô kết hôn với trùm bất động sản Jared Kushner theo nghi thức của người Do Thái tại CLB Golf Quốc gia Bedminster do cha mình sở hữu ở New Jersey. Trong ngày trọng đại này, cô chọn một thiết kế do chính Vera Wang - bà hoàng váy cưới - sáng tạo.