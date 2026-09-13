Tuyến metro gần 4 tỷ USD, dài hơn 54 km kết nối Bến Thành - Cần Giờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có diễn biến mới

TP.HCM vừa phân bổ 88 căn hộ và nền đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Ảnh minh hoạ bằng AI.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phân bổ quỹ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho dự án xây dựng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo đó, thành phố phân bổ 88 suất tái định cư, gồm 25 căn hộ và 63 nền đất, cho các trường hợp đủ điều kiện thuộc dự án trên địa bàn các phường Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Bình Khánh và xã An Thới Đông, Cần Giờ.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng thông báo cụ thể vị trí 25 căn hộ thuộc tài sản công do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý cho UBND các phường Bến Thành, Xóm Chiếu và Tân Thuận tổ chức thực hiện.

Các địa phương có trách nhiệm lập hồ sơ, trình phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tái định cư cho những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Sở Xây dựng đồng thời có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc sử dụng quỹ căn hộ được phân bổ, bảo đảm quỹ nhà được bố trí đúng mục đích, không trùng lặp và không sử dụng vào mục đích khác trong thời gian dành cho dự án.

Với 63 nền đất, UBND các phường, xã liên quan sẽ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền.

UBND phường Tân Thuận và UBND xã Cần Giờ căn cứ phương án được phê duyệt để lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện được giao đất tái định cư, sau đó chuyển UBND phường Tân Mỹ cùng các xã An Thới Đông, Bình Khánh phối hợp thực hiện thủ tục về đất đai.

UBND phường Tân Mỹ cùng các xã An Thới Đông, Bình Khánh có trách nhiệm phối hợp bố trí tái định cư, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đồng thời cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng quỹ căn hộ và nền đất phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện; không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc bố trí trùng.

Là hạng mục kỹ thuật quan trọng của tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thi công sôi động.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được động thổ ngày 19/12/2025, thực hiện theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh).

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án tuyến với chiều dài khoảng 54 km, tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư và dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2028.

Tại khu vực Cần Giờ, nhiều máy móc, cần cẩu, xe chuyên dụng và thiết bị thi công đã xuất hiện tại một số vị trí dọc tuyến. Dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp là hạng mục kỹ thuật quan trọng của tuyến đường sắt cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thi công sôi động. Đây được xem là những bước chuẩn bị thực địa đầu tiên sau lễ động thổ dự án vào tháng 12/2025.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường sắt bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Cần Giờ rộng khoảng 39 ha. Trong giai đoạn 1, dự án gồm hai ga Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot và Trung tâm điều hành khai thác (OCC) đặt tại Cần Giờ.

Hướng tuyến đi từ ga Bến Thành theo các trục Ký Con - Vĩnh Khánh - Nguyễn Tất Thành, qua khu vực Tân Thuận, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè. Từ đây, tuyến tiếp tục qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp đến Bình Khánh, bám theo cao tốc Bến Lức - Long Thành và hành lang đường Rừng Sác để đến Cần Giờ.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt chỉ đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi rừng ngập mặn.

Với tốc độ thiết kế tối đa dự kiến 350 km/h, tuyến Bến Thành - Cần Giờ được định hướng trở thành tuyến đường sắt đô thị có tốc độ cao nhất Việt Nam, cao hơn đáng kể so với Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên với tốc độ 110 km/h và tuyến Cát Linh - Hà Đông với tốc độ 80 km/h.

Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dự kiến rút xuống còn khoảng 13 phút. Tuyến đường sắt được kỳ vọng góp phần giảm sự phụ thuộc vào đường bộ và phà, đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía Nam thành phố.

Cần Giờ hiện cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có khu đô thị Vinhomes Green Paradise với diện tích gần 2.900 ha và tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD.