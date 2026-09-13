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Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam sẽ sở hữu khu đô thị gần 2 tỷ USD

Thanh Phong
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Khu đô thị hỗn hợp Vĩnh Lương (Khánh Hòa) có quy mô 250ha, vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.

Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam sẽ sở hữu khu đô thị gần 2 tỷ USD - Ảnh 1.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục khu đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp Vĩnh Lương (phường Bắc Nha Trang). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD).

Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 250ha, quy mô dân số dự kiến hơn 11.000 người. Khu đô thị được định hướng phát triển đa chức năng, gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, các công trình dịch vụ, khu du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Các hạng mục hạ tầng xã hội dự kiến gồm trường học, bệnh viện, cơ sở văn hóa, trung tâm thương mại, công viên chuyên đề và hệ thống cây xanh đô thị.

UBND tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng dự án sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực phía Bắc Nha Trang, đồng thời phát huy giá trị cảnh quan núi Cô Tiên và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án dự kiến triển khai trong 102 tháng, bắt đầu từ quý III/2026, sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư và hoàn thành vào quý IV/2034.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án đáp ứng các tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành, có quy mô sử dụng đất lớn và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.

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