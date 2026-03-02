Tuyển Iran thua đậm tại Asian Cup

Trong lần thứ hai tham dự Asian Cup nữ, đội tuyển nữ Iran rơi vào bảng đấu khó với 3 đối thủ Australia, Hàn Quốc và Philippines. Đội bóng Tây Á nếm "trái đắng" ngay ở lượt trận đầu tiên với trận thua 0-3 trước Hàn Quốc.

Nhập cuộc với quyết tâm giành điểm, tuyển Iran chủ động lùi thấp đội hình chơi phòng ngự. Họ chỉ kiểm soát bóng chưa đến 20% và gần như co cụm trước vòng cấm địa nhằm bảo vệ khung thành.

Tuy vậy, hàng thủ Iran cũng chỉ trụ vững được đến phút 37. Choe Yu-Ri là người tỏa sáng mang về bàn mở tỉ số, đưa tuyển Hàn Quốc dẫn 1-0.

Hiệp hai, tuyển Iran có những thời điểm vùng lên và tạo ra được cơ hội về phía khung thành Hàn Quốc. Tiếc rằng, những nỗ lực của họ không thể đem về bàn thắng. Ở chiều ngược lại, lần lượt Kim Hye-Ri và Ko Yoo-Jin lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Hàn Quốc.

Tuyển Hàn Quốc thắng đậm 3-0 trước Iran

Với thắng lợi này, tuyển Hàn Quốc tạm thời dẫn đầu bảng A Asian Cup nữ 2026 với 3 điểm, hiệu số +3. Tuyển Iran xếp cuối bảng với 0 điểm, hiệu số -3. Lượt trận tiếp theo vào ngày 5/3, Iran phải đương đầu với chủ nhà Australia trong khi Hàn Quốc so tài với Philippines.