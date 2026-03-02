Quả bóng Vàng lập công, tuyển Việt Nam ngược dòng thắng đậm Indonesia

Thất bại 2-4 trước Thái Lan trong trận bán kết giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026 khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam chính thức trở thành cựu vô địch. Trận đấu cuối cùng của đoàn quân áo đỏ ở giải đấu là tranh hạng ba với Indonesia.

Ở lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội, tuyển Việt Nam từng thắng đậm Indonesia tới 5-0 để giành HCV SEA Games 33. Tuy nhiên, thời gian qua tuyển Indonesia đã tiến bộ mạnh mẽ. Ở vòng bán kết, đội bóng xứ Vạn đảo thi đấu kiên cường trước Australia và chỉ chịu thua sát nút 2-3 với bàn thua vào phút cuối hiệp phụ.

Khó khăn đến với tuyển Việt Nam ngay từ những phút đầu tiên. Lối chơi tranh cướp bóng quyết liệt của đội bạn khiến đoàn quân dưới quyền HLV Nguyễn Đình Hoàng không dễ triển khai những tình huống tấn công.

Thậm chí, không ít lần khung thành Việt Nam bị đặt vào trạng thái báo động trước những pha dứt điểm của tuyển Indonesia. Phút 11, Ánh Mỹ phá bóng trượt, tạo điều kiện để cầu thủ Indonesia sút bóng cận thành, rất may thủ môn Trần Thị Trang đã đổ người cản phá để giải nguy. Ít phút sau, tới lượt Phương Anh chặn đứng một cú sút ở tư thế thuận lợi của Matulapelwa.

Tuyển Việt Nam có những phút đầu khó khăn trước Indonesia

Trước khi hiệp một kết thúc, tuyển Việt Nam có cơ hội ngon ăn. Thùy Trang nỗ lực chuyền bóng từ cánh phải vào trung lộ. Rất tiếc cú sút của Nguyệt Vi lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Thế trận sôi nổi vẫn tiếp tục trong hiệp hai. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, tuyển Indonesia có bàn mở tỉ số. Cú sút mạnh và hiểm từ chân Nisma khiến cho thủ môn Việt Nam không thể cản phá.

Tuyển Việt Nam sớm đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 24, Thanh Ngân đi bóng từ giữa rồi đột ngột tăng tốc để vượt qua cầu thủ đội bạn trước khi tung cú sút uy lực đánh bại thủ môn, gỡ hòa 1-1.

Phút 26, tới lượt Thùy Trang tỏa sáng. Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2024 dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc hiểm, nâng tỉ số lên 2-1.

Càng chơi càng hay, tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt ở phút 27. Sau tình huống phản công nhanh, bóng tìm đến chân Biện Thị Hằng. Cầu thủ số 12 sút rất căng đưa bóng đập trúng xà ngang trước khi chạm vào thủ môn đội bạn rồi đi vào lưới.

Nắm lợi thế trong tay, tuyển Việt Nam dần chuyển sang thế trận chắc chắn hơn. Những phút cuối trận, tuyển Indonesia sử dụng chiến thuật tấn công tổng lực power-play với thủ môn dâng cao.

Phút 38, Phương Anh đặt dấu chấm hết cho hi vọng của tuyển Indonesia. Tận dụng việc đối thủ dâng cao đội hình, chân sút tuyển Việt Nam thực hiện cú dứt điểm từ phần sân nhà đưa bóng thẳng vào lưới, nâng tỉ số lên 4-1.

Phương Anh là người ấn định tỉ số 4-1 cho tuyển Việt Nam

4-1 cũng là kết quả chung cuộc. Tuyển Việt Nam giành HCĐ giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026. Dù không thể bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch, vị trí thứ ba chung cuộc cũng rất đáng ghi nhận trong bối cảnh các đối thủ đang được đầu tư mạnh mẽ.

Kết quả: Việt Nam 4-1 Indonesia

Bàn thắng:

Việt Nam: Thanh Ngân 24’, Thùy Trang 26’, Biện Thị Hằng 27’, Phương Anh 38’

Indonesia: Nisma 21’