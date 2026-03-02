HLV Kim Sang-sik gặp khó: Ngôi sao 2 lần vô địch AFF Cup xác nhận không thể đấu Malaysia

Vắng mặt trong 2 trận gần nhất tại V.League, trung vệ Bùi Tiến Dũng của CLB Thể Công Viettel xác nhận mình đang gặp chấn thương. Cầu thủ 2 lần vô địch AFF Cup cho biết anh bị rách sụn chêm đầu gối. May mắn không phải phẫu thuật, nhưng Bùi Tiến Dũng sẽ cần nghỉ ngơi trong khoảng 6-8 tuần.

Như vậy, trung vệ 30 tuổi sẽ vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026. Ở đợt tập trung này, tuyển Việt Nam có 2 trận đấu gặp Bangladesh (giao hữu, ngày 26/3) và gặp Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027, ngày 31/3).

Bùi Tiến Dũng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam

Thiếu vắng Bùi Tiến Dũng là tổn thất đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, trung vệ thuộc biên chế CLB Thể Công thường xuyên đá chính và có nhiều đóng góp quan trọng trong 2 chiến dịch AFF Cup 2024 cũng như vòng loại Asian Cup 2027. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải tìm phương án hữu hiệu để thay thế Bùi Tiến Dũng ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-4-3.

Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam với 2 chức vô địch AFF Cup và 1 HCB U23 châu Á. Anh từng giành được danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam năm 2020.