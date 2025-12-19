Tuyến đường sắt có thể làm lung lay sức ép kinh tế của phương Tây

Hoạt động tàu hỏa bắt đầu trên đoạn đường sắt Yandyki–Olva, đi qua tỉnh Astrakhan. Đây là một phần của hành lang vận tải xuyên quốc gia Bắc – Nam, sẽ kết nối Nga với Iran, Ấn Độ và Đông Nam Á. (Ảnh tư liệu)

Tuyến đường sắt Rasht–Astara cho phép vận chuyển hàng hóa liên tục từ Nga tới Vịnh Ba Tư, tránh các điểm nghẽn hàng hải do phương Tây kiểm soát, ông Mohammad Khatibi, nhà phân tích chính trị có trụ sở tại Tehran, nhận định với hãng tin Sputnik.

“Không giống các tuyến hàng hải, các hành lang đường bộ đi qua Iran, Azerbaijan và Nga không thể bị các lực lượng hải quân phương Tây phong tỏa,” ông Mohammad Khatibi nói.

Theo ông, hoạt động thương mại dọc theo hành lang này còn có thể được thanh toán bằng nội tệ hoặc thông qua các thỏa thuận hàng đổi hàng, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các mạng lưới ngân hàng dựa trên đồng USD.

Nhìn chung, tuyến đường sắt Rasht–Astara được coi là “một đòn bẩy chiến lược để Nga và Iran đối phó với sức ép kinh tế và các lệnh trừng phạt của phương Tây,” ông Mohammad Khatibi nhấn mạnh.

Bản đồ Hành lang Bắc - Nam

Mắt xích còn thiếu của Hành lang Bắc – Nam

“Theo tuyến này, kết nối đường sắt liên tục từ Nga tới Vịnh Ba Tư mới được hoàn thiện,” ông Mohammad Khatibi giải thích. “Nếu không có nó, Hành lang vận tải quốc tế Bắc – Nam (INSTC) vẫn bị chia cắt và không thể phát huy đầy đủ tiềm năng chiến lược cũng như kinh tế.”

Nói ngắn gọn, theo ông Mohammad Khatibi, tuyến đường sắt Rasht–Astara không chỉ quan trọng mà còn mang tính không thể thiếu về mặt cấu trúc đối với toàn bộ hành lang Bắc – Nam.

Hợp tác an ninh Iran – Nga

Theo nhà phân tích này, Nga và Iran từ lâu đã hợp tác trong lĩnh vực quân sự – kỹ thuật.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự ủng hộ của Nga trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel năm 2025, đồng thời gợi ý về việc tiếp tục phối hợp an ninh.

Theo ông Mohammad Khatibi, hợp tác này có thể trải rộng từ các hệ thống phòng không cho tới các cuộc tập trận hải quân và không gian mạng chung.

“Nâng cao năng lực cảnh báo sớm, tiếp cận dữ liệu vệ tinh, cùng với phối hợp phòng thủ và tấn công mạng tích hợp sẽ giúp Iran dự báo hoặc làm phức tạp hóa các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai,” ông Mohammad Khatibi nói.

Ông kết luận rằng việc Nga và Iran tăng cường hợp tác chiến lược sẽ khiến bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng trở nên rủi ro hơn đối với Mỹ và Israel.