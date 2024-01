Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua, bán hơn 100kg ma túy

Ngày 22/1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án 11 bị cáo trong vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong đó có 9 bị cáo bị tuyên tử hình, gồm Nguyễn Xuân Dũng (SN 1971) trú tại tỉnh Quảng Ninh; Trần Thị Mậu, Nguyễn Sỹ Đức (SN 1965), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1973), Đậu Thị Tuyết (SN 1976), Phan Thị Loan (SN 1979), Lê Thị Hồng (SN 1982) cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Dùng (SN 1985) trú tại tỉnh Bắc Giang và Cù Hoàng Hưng (SN 1976) trú tại Hà Nội.

Riêng Phan Thị Thu Hiền (trú tại Hà Nội) và Lê Ngọc Tuyến (SN 1987) trú tại Hải Phòng bị tuyên mức án chung thân.

Đối tượng cầm đầu Trần Thị Mậu

Theo cáo trạng, vào lúc 1h ngày 18/11/2021, trên Quốc lộ 7, thuộc thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), tổ công tác Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Sỹ Đức điều khiển xe máy đang đi cùng Phan Thị Loan, Nguyễn Đình Tuấn cùng trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An) vận chuyển ma túy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe máy của Loan chở một bao tải bên trong có 14 bánh heroin, 15 túi nylon đựng ma túy đá, một túi đựng ma túy tổng hợp. Xe của Tuấn chở một bịch màu đen chứa 40 túi nylon đựng ma túy đá, 4 bánh heroin và 2 túi ma túy tổng hợp.

Nguyễn Sỹ Đức khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do Đức thuê Tuấn và Loan vận chuyển. Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khối lượng lớn ma túy đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt Trần Thị Mậu, Đậu Thị Tuyết, Lê Thị Hồng, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đình Dùng, Phan Thị Thu Hiền, Cù Hoàng Hưng và Lê Ngọc Tuyến.

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: ĐL)

Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Mậu cầm đầu đường dây với số lượng ma túy rất lớn, hoạt động trong thời gian dài, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm. Các bị cáo khác giữ vai trò khác nhau trong việc giúp sức cho Mậu.

Khi có khách đặt ma túy, Mậu liên lạc với người Lào, thống nhất giá. Người Lào cho đàn em gùi ma túy, vượt biên giới, cắt rừng tập kết tại một địa điểm. Mậu sẽ thuê người đến nhận hàng, vận chuyển vào sâu trong nội địa trước khi bán cho các đối tượng khác.

Chỉ trong vòng gần một năm, Mậu chỉ đạo tay chân thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 105 kg, trong đó có gần 93 kg ma túy đá, 8,3 kg heroin và hơn 3,8 kg ma túy tổng hợp.

Các bị cáo còn lại trong đường dây, tùy theo vị trí, vai trò của mình đã tham gia mua bán trái phép từ 1 - 90kg ma túy các loại.