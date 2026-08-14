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Tuyên án TikToker chiếm đoạt tiền tỷ của người muốn đi lao động nước ngoài

Hoàng An
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Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Lương Quang Tiến đăng bài gian dối trên TikTok để lừa người có nhu cầu đi lao động nước ngoài chuyển "chi phí" sau đó chiếm đoạt.

Ngày 14/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến (SN 1997, quê ở Thái Nguyên) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của bị cáo làm cho bị hại "điêu đứng", "khổ sở". Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Theo tòa, từ tháng 7/2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới xuất khẩu lao động. Bị cáo đăng các nội dung lên tài khoản TikTok có tên “Tùng Lâm”, “Mạnh Tuấn” thể hiện bản thân có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Úc, thông qua đường tiểu ngạch, không cần chuẩn bị hồ sơ.

Tin tưởng vào bài đăng, có ba bị hại đã liên hệ chuyển 1 tỷ đồng nhờ Tiến giúp đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Tiến không thực hiện cam kết, chi tiêu hết.

Bị cáo Lương Quang Tiến.

Như chị K. (quê ở tỉnh Bắc Ninh) khoảng tháng 8/2025 được Tiến "chốt" chi phí 250 triệu đồng đi lao động Đài Loan (Trung Quốc) theo đường tàu biển từ cảng Hải Phòng. Chị K. đưa cho Tiến trước 100 triệu đồng.

Đến hẹn, chị K. xuống cảng Hải Phòng được Tiến đưa vào nhà nghỉ chờ ngày lên tàu. Trong thời gian này, Tiến tiếp tục yêu cầu bị hại đưa thêm tiền, viện nhiều lý do tàu chưa thể xuất cảng hoặc có bão khiến chị K. nản lòng về quê và bị Tiến chặn liên lạc.

Hay anh C. (quê ở tỉnh Hà Tĩnh) được Tiến hứa đưa đi Úc làm việc theo đường tàu biển với chi phí 550 triệu đồng. Khi anh C. đưa, Tiến không thực hiện theo lời hứa, anh C. làm đơn trình báo Công an TP Hà Nội.

Tại tòa, bị cáo Tiến khóc cho hay sai phạm cũng xuất phát từ gia đình khó khăn vì phải chăm mẹ già ốm, con nhỏ. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về khắc phục hậu quả.

Tags

TAND TP Hà Nội

Công an TP Hà

Cảng Hải Phòng

TikToker

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