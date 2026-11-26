Công chúng lên án hành vi lệch chuẩn của Ca Sĩ Mặt Nạ N.

Vụ việc nam ca sĩ Hàn Quốc Kim Bada (tên thật là Kim Jung Nam, thành viên ban nhạc Sinawe) bị bắt khẩn cấp vì sử dụng ma túy đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận xứ kim chi trong những tháng qua. Tới chiều 25/11, tờ Star News đưa tin, Tòa án Quận Chuncheon vừa chính thức mở phiên tòa tuyên án đối với Kim Bada về cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kim Bada 1 năm 6 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 3 năm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích, 80 giờ tham gia chương trình cai nghiện, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật.

Kim Bada (tên thật là Kim Chung Nam) đã cúi đầu nhận tội và bị tuyên phạt án treo. Ảnh: Naver

Hội đồng xét xử nêu rõ căn cứ để đưa ra mức án dành cho Kim Bada: “Kim Bada đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc, và sau khi tổng hợp lại các chứng cứ do phía công tố cung cấp, chúng tôi kết luận rằng tất cả các cáo buộc này đều cấu thành hành vi phạm tội. Việc Kim Bada từng có tiền án bị xử phạt vì hút cần sa trong quá khứ là tình tiết gây bất lợi. Tuy nhiên, tòa đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như số lần sử dụng cần sa của bị cáo trong vụ án lần này không nhiều và tiền án của Kim Bada cũng đã xảy ra từ khá lâu rồi”.

Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng trước, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với Kim Bada vì tàng trữ và sử dụng cần sa, đồng thời yêu cầu tịch thu tang vật và truy thu 500.000 won (10 triệu đồng) từ nam ngôi sao.

Tại tòa án vào thời điểm đó, Kim Bada đã cúi đầu thừa nhận lỗi lầm và thể hiện thái độ ăn năn, hối cải. Nam nghệ sĩ cho biết: “Chỉ vì 1 quyết định sai lầm, tôi đã phạm tội hút cần sa. Tôi vô cùng ân hận vì từng xem nhẹ tác hại của cần sa và đang kiểm điểm bản thân 1 cách sâu sắc. Tôi xin thề sẽ không bao giờ đụng đến cần sa bất hợp pháp thêm 1 lần nào nữa. Tham gia các buổi gặp mặt với những người nghiện rồi tận mắt chứng kiến những cá nhân bị ma túy hủy hoại cuộc sống, tôi mới nhận thức rõ ràng về sự nguy hiểm của chất cấm. Cần sa không chỉ hủy hoại thể xác và tinh thần tôi, mà nó còn làm tổn thương sâu sắc đến những người mà tôi yêu thương. Nhìn những người thân yêu phải chịu đựng đau đớn vì mình đã khiến cho tôi cảm thấy nặng lòng”.

Và tới nay trong phiên tòa tuyên án, Kim Bada đã phải đón nhận hình phạt là bản án treo.

Kim Bada đã thành tâm hối cải sau cú phốt động trời. Ảnh: X

Còn nhớ vụ việc nổ ra vào tháng 3 khi Kim Bada bị bắt giữ với cáo buộc tàng trữ và hút cần sa ở thành phố Sokcho. Được biết, nam ca sĩ họ Kim bị cơ quan chức năng bắt quả tang ngay tại hiện trường. Tại cơ quan điều tra, anh cũng đã thừa nhận mọi cáo buộc trong quá trình thẩm vấn từ cảnh sát.

Tuy nhiên, sau đó Kim Bada đã được tại ngoại. Khi ấy, hội đồng xét xử kết luận rằng chưa có đủ căn cứ để thực hiện lệnh tạm giam đối với nam nghệ sĩ sinh năm 1971.

Vào thời điểm rục rịch hoạt động trở lại, Kim Bada cũng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Thông qua bức tâm thư, anh bày tỏ: “Sự việc hồi tháng 3 đã gây ra tổn thương cho những người luôn yêu mến và tin tưởng tôi. Nghĩ đến tấm lòng của mọi người, tim tôi bỗng nhói đau. Cuối cùng, tôi nghĩ điều mình nên làm không phải là những lời nói suông, mà phải chứng minh được bằng hành động, bằng cuộc sống và âm nhạc của bản thân trong tương lai”.

Vụ việc của Kim Bada đã gây chấn động làng giải trí xứ kim chi. Ảnh: Nate

Kim Bada sinh năm 1971, tên thật là Kim Jung Nam, là giọng ca chính đời thứ 5 của ban nhạc rock đình đám xứ kim chi Sinawe. Bên cạnh đó, anh cũng từng hoạt động và tỏa sáng trong các ban nhạc nổi tiếng khác như Butterfly Effect, Art Of Parties,...

Ngoài ra, Kim Bada còn nhận được sự ủng hộ và yêu mến nồng nhiệt của khán giả xứ củ sâm qua loạt show âm nhạc ăn khách như I Am a Singer, Immortal Songs, Ca Sĩ Mặt Nạ bản Hàn,... Nhưng tới nay, hình tượng nam ca sĩ dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau khi thừa nhận dùng chất cấm.

Kim Bada đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi Kbiz sau bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Ảnh: Nate



