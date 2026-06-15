Tuyên án bị cáo Lê Thị Kim Liên 69 tuổi

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thị Kim Liên đã có hành vi gây ồn ào, chửi bới, xúc phạm cán bộ nhà nước đang thi hành công vụ.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 15/6/2026 cho biết, ngày 10/6/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 4 - tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Kim Liên (SN 1957) thường trú tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong các ngày 30/5/2024 và 17/6/2024, tại trụ sở UBND phường Lộc Sơn (cũ) và Trụ sở Tiếp công dân UBND thành phố Bảo Lộc (cũ), nay thuộc phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, bị cáo Lê Thị Kim Liên đã có hành vi gây ồn ào, chửi bới, xúc phạm cán bộ nhà nước đang thi hành công vụ, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan hành chính nhà nước.

Mặc dù nhiều lần được các cơ quan chức năng tiếp nhận, giải thích, trả lời theo đúng quy định pháp luật, người này vẫn tiếp tục gửi đơn thư đến nhiều nơi, đồng thời có hành vi đến các cơ quan nhà nước la hét, gây rối, phát ngôn mang tính kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo đang trong thời gian thử thách của bản án về tội “Gây rối trật tự công cộng” do Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc tuyên năm 2023. Ngoài ra, bị cáo từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị kết án về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng không lấy đó làm bài học để sửa chữa, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi phạm tội cùng các tình tiết liên quan được xem xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Liên 18 tháng tù.