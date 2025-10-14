Tuyên 8 năm tù cho nữ DJ bị bắt

Vào ngày 27/2/2024, nữ DJ Ahn Yesong đã gây ra chuỗi tai nạn liên hoàn ở Seoul, Hàn Quốc. DJ sinh năm 2000 lái chiếc xe Mercedes-Benz trong tình trạng say xỉn, va chạm với 1 phương tiện và làm nạn nhân bị thương nặng. Tuy nhiên Ahn Yesong không dừng lại mà chạy trốn, tiếp tục đâm phải 1 shipper xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng nói, shipper này là bố đơn thân và có hoàn cảnh rất khó khăn.

Lúc bị bắt, cảnh sát ghi nhận lượng cồn trong máu của Ahn Yesong lên đến 0,221%, vượt xa mức giới hạn theo pháp lý. Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết nữ DJ bỏ mặc nạn nhân, không hợp tác với cảnh sát sau khi gây ra vụ tai nạn chết người. Khi bị cảnh sát mời xuống xe, Ahn Yesong ngồi bên vệ đường ôm thú cưng, không cho lời khai và liên tục đòi liên lạc với gia đình.

Nữ DJ bị chỉ trích có thái độ "máu lạnh", vô cảm và vô trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. "Nạn nhân chảy nhiều máu từ đầu, mất nhận thức tại chỗ. Còn cô ta chỉ ngồi ôm con chó, ai hỏi gì cũng im lặng. Sau khi cảnh sát đến, cô ta liên tục phàn nàn, giãy giụa và cuối cùng bị còng tay đưa đi", nhân chứng cho biết.

DJ Ahn Yesong say rượu lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến 1 shipper tử vong nhưng không hợp tác điều tra, chỉ mải ôm thú cưng

Sau khi bị bắt, Ahn Yesong xin lỗi về hành vi phạm tội thông qua mẹ. Giải thích về ảnh ôm cún ở hiện trường và bỏ mặc nạn nhân, DJ gen Z nói: "Tôi vốn không nhìn thấy nạn nhân. Tôi còn không biết mình đã đâm trúng nạn nhân. Có rất nhiều người vây quanh xe nên tôi bước xuống. Lúc đó, chó của tôi bỗng sủa ầm ĩ. Mọi người yêu cầu tôi bế chó lên, nên tôi mới ôm nó vào lòng".

Tuy nhiên lời giải thích của Ahn Yesong gây phẫn nộ trong dư luận. Được biết, cơ quan công tố đã nhận được hơn 1.500 đơn kiến nghị từ gia đình nạn nhân và thành viên Hiệp hội Lái xe. Tài xế giao hàng quá cố từng là thành viên của hiệp hội này. Các đơn kiến nghị đều hướng về nội dung chính là kêu gọi hình phạt nghiêm khắc đối với nữ DJ này.

Thái độ của Ahn Yesong khiến công chúng phẫn nộ, yêu cầu phạt nặng

Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul đã khởi tố Ahn Yesong với hàng loạt tội danh theo Đạo luật giao thông đường bộ, bao gồm lái xe nguy hiểm gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường và lái xe trong tình trạng say rượu. Ban đầu, nữ DJ bị tòa đưa ra mức án 15 năm tù giam, nhận mạnh hành vi của cô rất nguy hiểm cho xã hội: "Ahn Yesong đã gây ra 2 vụ tai nạn giao thông trong tình trạng say xỉn, thậm chí 1 vụ trong đó là tai nạn chết người. Tội ác này rất nghiêm trọng vì sau khi gây ra vụ việc Ahn Yesong không chịu trách nhiệm, bỏ mặc và đổ lỗi cho các nạn nhân. 1 nạn nhân đã tử vong vì mất máu quá nhiều. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác vô cùng lớn và nỗi đau tinh thần tột cùng. Gia đình tang quyến mỗi ngày đều sống trong đau khổ. Họ còn không đủ khả năng chi trả tiền tổ chức tang lễ".

Đứng trước tòa, nữ DJ gen Z khóc nấc lên và thống thiết xin lỗi gia đình nạn nhân. Ahn Yesong bày tỏ vào thời điểm vụ việc xảy ra, cô gặp khó khăn về tài chính, tham gia 1 cuộc gặp mặt quan trọng và không thể từ chối uống rượu. Về sau, Ahn Yesong nộp đơn kháng cáo, được tòa giảm xuống 8 năm tù giam do thành khẩn khai nhận và đã dàn xếp bồi thường với gia đình nạn nhân.

Ahn Yesong kín mít trong ngày hầu tòa

Ahn Yesong sinh năm 2000. Cô từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng INSTAR. Cô ra mắt Kpop với tư cách idol năm 17 tuổi nhưng không quá thành công. Sau đó, Ahn Yesong chuyển sang kiếm sống bằng nghề DJ, nổi lên với hình tượng sang chảnh, sexy.

Ahn Yesong từng là idol Kpop Sau đó, cô chuyển sang làm DJ Cô gái sinh năm 2000 nổi tiếng với hình tượng sexy, sang chảnh

MINH HỒNG